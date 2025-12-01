  • 01.12.2025, 11:02:32
Termin-Aviso: 13.01.2026 Pressefrühstück Exilarte Jubiläum 2026 - Programmvorschau

Präsentation des umfangreichen Jubiläumsprogramms

Wien (OTS) - 

Das Exilarte-Zentrum begeht mit einem umfassenden Jahresprogramm 2026 sein zweifaches Jubiläum - 20 Jahre exil.arte Verein und zehn Jahre Exilarte Zentrum. Das Pressefrühstück am 13. Jänner 2026 um 09 Uhr bietet die Gelegenheit, dieses Programm kennen zu lernen und mehr über das Exilarte Zentrum zu erfahren.

Podium: Rektorin Ulrike Sych und Gerold Gruber (Leiter Exilarte Zentrum)

Gäste: Waltraud Dennhardt-Herzog (Austrian Cultural Forum London, a.D.), Michael Haas (Mitbegründer von Exilarte), Thomas Hampson

Datum: Dienstag, 13.01.2026

Uhrzeit: 09 Uhr

Ort: Exilarte Zentrum, Lothringerstraße 18, 1. Stock, 1030 Wien

Kurzinfo
Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat sich der exil.arte Verein – seit 2016 als Exilarte Zentrum an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zu einer der weltweit führenden Einrichtungen für die Wiederentdeckung, Bewahrung und Reintegration jener Musik entwickelt, die durch den Nationalsozialismus verdrängt oder zum Schweigen gebracht wurde. Was mit einem Gedenkkonzert für Alma Rosé begann, hat sich im Verlauf von beinahe zwei Jahrzehnten zu einem vielgestaltigen Programm aus Konzerten, Ausstellungen, Tagungen, Publikationen und Archivaufbau entwickelt.

Wir bitten um Anmeldung.

Kontakt und Anmeldung:

Doris Piller
mdw Presse/Büro der Rektorin
mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
T +43 1 71155-6003
M: piller@mdw.ac.at

Fanny Jacobson
PR & Marketing Exilarte Zentrum
T +43 1 711 55-3533
M: jacobson-s@mdw.ac.at

Datum: 13.01.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Exilarte Zentrum
Lothringerstraße 18, 1. Stock
1030 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Doris Piller
mdw Presse/Büro der Rektorin
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
T +43 1 71155-6003
M: piller@mdw.ac.at

