„Dok 1: Lisa am Limit – Was wir von Expremsportlern lernen können“, „Neuer Job – Neues Leben“ und „Von ‚Shisha-Boys’ zu Millionären“

Extremsport, persönliche Grenzen, Ausnahmesituationen und ein Leben am Limit: Darum dreht sich alles am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, ab 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. „Lisa am Limit“ heißt es zum Auftakt in einer neuen „Dok 1“-Ausgabe, in der Lisa Gadenstätter herauszufinden versucht, „Was wir von Extremsportlern lernen können“. Um Risiko, Mut und Selbstverwirklichung dreht sich auch alles um 21.05 Uhr, wenn die zweite Ausgabe von „Neuer Job – Neues Leben“ wieder drei Menschen begleitet, die ihr bisheriges Leben hinter sich lassen und neu durchstarten. Im Mittelpunkt steht diesmal auch Lisa Buchner, die erste Wingsuit-Trainerin Österreichs, für die eines klar ist: Den größten Mut erfordert manchmal nicht der Sprung aus dem Flugzeug. Vom Nordirak nach Wien – und von dort bis an die Spitze der Partyszene: Das Streben nach einem anderen Leben war auch der Beginn der Erfolgsstory von Hardi und Hunnar Mohammad, die die bewegende Doku „Von ,Shisha-Boys‘ zu Millionären“ um 21.55 Uhr erzählt.



„Dok 1: Lisa am Limit – Was wir von Extremsportlern lernen können“ (20.15 Uhr)



Lisa Gadenstätter taucht ein in die Welt der Extremsportler und erlebt hautnah, was es heißt, körperliche und mentale Grenzen zu überwinden. Menschen, die ohne Sicherung an steilen Felswänden hängen, tonnenschwere Flugzeuge nur mit Muskelkraft ziehen oder in eisige Tiefen tauchen, faszinieren und irritieren. Was treibt Menschen an, Risiken einzugehen, die andere niemals wagen würden? Um das herauszufinden, wagt Lisa Gadenstätter den Selbstversuch: Sie lässt sich auf das Abenteuer Freediving ein – tauchen ohne Sauerstoffflasche. Begleitet wird sie dabei von Apnoetaucher Christian Redl. Doch schon beim ersten Eintauchen merkt sie, wie stark der Kopf mitspielt – und dass Mut weniger mit Waghalsigkeit als mit Kontrolle zu tun hat. Denn die Grenzen sind nicht nur physischer Art.



Der Parakletterer Angelino Zeller, nach einem Unfall querschnittgelähmt, beweist, dass man Grenzen mit Willenskraft und Training immer wieder neu verschieben kann. Auch Matthias Göth, österreichischer Strongman, zeigt eindrucksvoll, dass es neben Muskelkraft auch mentale Kraft braucht, wenn er tonnenschwere Gewichte hebt. Für „Dok 1“ versucht er, ein Passagierflugzeug zu ziehen. Unterstützt wird Lisa Gadenstätter von Experten, die erklären, was in unserem Körper passiert, wenn wir ans Limit gehen. Claus Lamm, Neurowissenschafter an der Universität Wien, erzählt, wie Adrenalin und Dopamin unsere Risikobereitschaft steuern – und warum der Kick süchtig machen kann. Wirtschaftsprofessor Kurt Matzler, selbst Extremsportler, beleuchtet die Parallelen zwischen Hochleistungssport und Arbeitsalltag: Wer in Grenzsituationen fokussiert bleibt, entwickelt eine mentale Stärke, die auch im Alltag helfen kann.



Eine „Dok 1“-Ausgabe über das Austesten von Grenzen – und warum das für uns alle manchmal nützlich sein kann.



„Neuer Job – Neues Leben“ (21.05 Uhr)



Wenn der Mut zum Neuanfang das ganze Leben verändert: Drei Menschen, drei Geschichten, ein gemeinsamer Nenner. „Neuer Job – Neues Leben“ begleitet Menschen, die ihr bisheriges Dasein radikal hinter sich lassen und beruflich ganz neu durchstarten – mit allen Ängsten, Zweifeln und überraschenden Wendungen.



Tina Hötzendorfer war auf dem besten Weg, den elterlichen Gastronomiebetrieb zu übernehmen, als ein schwerer Skiunfall ihr Leben schlagartig veränderte. Von heute auf morgen querschnittgelähmt, kämpft sich Tina nicht nur zurück ins Leben, sondern erfindet sich völlig neu – als erfolgreiche Designerin und Gründerin von „Rollin'Art“. Heute leitet sie ein wachsendes Kreativunternehmen mit mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vom Rollstuhl aus. Und auch privat erfüllt sich für Tina ein Herzenswunsch, den viele für unerreichbar hielten.



Rainer Fadinger, einst Pilot und Flugbetriebsinspektor, folgt mit 51 Jahren seinem ursprünglichen Berufswunsch und wechselt zurück ins Klassenzimmer. Nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Luftfahrt beginnt er ein zweites Berufsleben – als Junglehrer. Doch der Weg zurück an die Schule ist steinig. Wie geht man mit finanziellen Einbußen um? Wie reagiert das Umfeld? Und: Lässt sich Leidenschaft wirklich neu entfachen? Für Rainer ist der Schritt jedenfalls klar – und eine der besten Entscheidungen seines Lebens.



Lisa Buchner verlässt mit Mitte 30 einen sicheren Karriereweg im Marketing, um einen gewagten Traum zu verfolgen: Fliegen. Als erste Wingsuit-Trainerin Österreichs will sie sich nun mit Coachings, Kursen und Keynotes eine neue Existenz aufbauen. Aber lässt es sich vom freien Fall auch finanziell leben? Und wie überzeugt man Eltern, dass das vermeintlich gefährlichste Hobby der Welt zum Beruf werden kann? Lisa lernt: Den größten Mut braucht es manchmal nicht für den Sprung aus dem Flugzeug, sondern für den Auftritt auf einer Bühne.



„Neuer Job – Neues Leben“ zeigt eindrucksvoll, was passieren kann, wenn man auf das eigene Bauchgefühl hört – und sich nicht von Zweifeln oder gesellschaftlichen Vorurteilen aufhalten lässt. Eine inspirierende Reise zwischen Sicherheitsdenken und Selbstverwirklichung, zwischen Risiko und Neuanfang.



„Von ‚Shisha-Boys‘ zu Millionären“ (21.55 Uhr)



Vom Nordirak nach Wien – und von dort bis an die Spitze der Partyszene: Hardi und Hunnar Mohammad fliehen als Kinder unter dramatischen Umständen nach Österreich. Dort bauen sie mit viel Fleiß und harter Arbeit ein Imperium aus Shisha-Bars, angesagten Clubs, Mode und Marketing auf – und werden berühmt und reich. Die Partys der Brüder sind legendär, ihre Ideen setzen Trends. Doch der Preis ist hoch: Dauerstress, ungesunder Lebensstil und die Oberflächlichkeit der Wiener Nachtszene lassen Zweifel wachsen. Auf Ibiza wollen die Brüder alles hinter sich lassen und ganz neu durchstarten. Eine bewegende Doku über Flucht, Erfolg, Versuchung – und das Streben nach einem anderen Leben.