Wirtschaftsbund: Fehlende Arbeitskräfte belasten Wintersaison und Weihnachtsgeschäft

„Der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor verzeichnet im November 160.046 offene Stellen. Diese Zahl zeigt klar, dass die Lage am Arbeitsmarkt weiterhin angespannt bleibt. Besonders mit Blick auf die bevorstehende Wintersaison bleibt der Arbeitskräftemangel im Tourismus, im Gastgewerbe und im Freizeitbereich mit 20.279 unbesetzten Stellen höchst besorgniserregend. Zusätzlich geraten Handel, Logistik und Verkehr mitten im laufenden Weihnachtsgeschäft mit 23.436 offenen Stellen unter Druck. In einer der umsatzstärksten und für viele Betriebe entscheidenden Zeit wird jeder fehlende Mitarbeiter zum wirtschaftlichen Risiko. Wir brauchen endlich echte Anreize für Mehrarbeit wie die Verlängerung der Überstundenpauschale und eine Attraktivierung vom Zuverdienst in der Pension. Jede unbesetzte Stelle ist eine zu viel“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

