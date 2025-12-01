  • 01.12.2025, 10:32:32
Die Regierung schaut tatenlos zu, während sich die Rezession ihren Weg bahnt

Die Kritik an der Ideen- und Tatenlosigkeit der Bundesregierung erreicht einen unrühmlichen Höhepunkt. Unterstützung und Reformmaßnahmen sind Fehlanzeige.

Salzburg (OTS) - 

Zahlreiche Unternehmer sind am Limit. Österreich befindet sich in einer langjährigen wirtschaftlichen Krise, die durch eine starke Industrierezession, enorme Energiekosten und Konsumzurückhaltung befeuert wird, während sich die hohe Inflation hartnäckig hält. Zudem schwächelt der Arbeitsmarkt im produzierenden Sektor.

LM Energy Geschäftsführer Franz Leikermoser im Interview:

Ich bin ein glühender Europäer, bin für den freien Personen- und Warenverkehr, aber die Reglements, die in jüngster Zeit eingeführt wurden, sind erschreckend. Der Green Deal sowie Green Financing hemmen unser Unternehmen komplett.

Regierung schaut zu, wie sich die Rezession ihren Weg bahnt

Aufschrei der Unternehmer. Die Kritik an der Ideen- und Tatenlosigkeit der Bundesregierung erreicht einen unrühmlichen Höhepunkt. Unterstützung und Reformmaßnahmen sind Fehlanzeige.

Rückfragen & Kontakt

ECHO Salzburg
MMag. Christian Granbacher-Roth
Telefon: +43650 761 51 36
E-Mail: c.granbacher@echosalzburg.at
Website: https://echosalzburg.at/

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
