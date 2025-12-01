- 01.12.2025, 10:32:32
- /
- OTS0058
Die Regierung schaut tatenlos zu, während sich die Rezession ihren Weg bahnt
Die Kritik an der Ideen- und Tatenlosigkeit der Bundesregierung erreicht einen unrühmlichen Höhepunkt. Unterstützung und Reformmaßnahmen sind Fehlanzeige.
Zahlreiche Unternehmer sind am Limit. Österreich befindet sich in einer langjährigen wirtschaftlichen Krise, die durch eine starke Industrierezession, enorme Energiekosten und Konsumzurückhaltung befeuert wird, während sich die hohe Inflation hartnäckig hält. Zudem schwächelt der Arbeitsmarkt im produzierenden Sektor.
Link zum Artikel: Die Regierung schaut tatenlos zu, während sich die Rezession ihren Weg bahnt – Echo Salzburg
LM Energy Geschäftsführer Franz Leikermoser im Interview:
Ich bin ein glühender Europäer, bin für den freien Personen- und Warenverkehr, aber die Reglements, die in jüngster Zeit eingeführt wurden, sind erschreckend. Der Green Deal sowie Green Financing hemmen unser Unternehmen komplett.
Link zum Interview: „Wir fahren wirklich mit 200 km/h an die Wand“ – Echo Salzburg
Regierung schaut zu, wie sich die Rezession ihren Weg bahnt
Aufschrei der Unternehmer. Die Kritik an der Ideen- und Tatenlosigkeit der Bundesregierung erreicht einen unrühmlichen Höhepunkt. Unterstützung und Reformmaßnahmen sind Fehlanzeige.
Rückfragen & Kontakt
ECHO Salzburg
MMag. Christian Granbacher-Roth
Telefon: +43650 761 51 36
E-Mail: c.granbacher@echosalzburg.at
Website: https://echosalzburg.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF