  • 01.12.2025, 10:31:02
  • /
  • OTS0057

Industrie zu Arbeitsmarkt: Arbeitsmarktlage weiterhin angespannt

Angekündigter erster Regulierungsabbau und Lohnnebenkostensenkung fehlen weiterhin

Wien (OTS) - 

Die angespannte wirtschaftliche Lage schlägt sich weiter am Arbeitsmarkt nieder. Im November waren 399.199 Personen arbeitslos gemeldet oder befanden sich in Schulung, was einen Anstieg um 15.236 Personen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet (4,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg auf 7,5 Prozent. In der Herstellung von Waren lag der Anstieg bei 5,2 Prozent. „Die Bundesregierung ist bei der regulatorischen Entlastung und einer Lohnnebenkostensenkung gefordert vom Reden ins Tun zu kommen, sodass sich der Industrie Möglichkeiten eröffnen Arbeitskräfte möglichst produktivitätssteigernd einzusetzen und wieder auf breiter Basis zu wachsen. Mit dem Abgabenkeil auf Arbeit von 47 Prozent liegt Österreich im absoluten Spitzenfeld – davon sind der mit Abstand größte Anteil nach wie vor die Lohnnebenkosten“, hält Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen fest.

„Eine der primären Aufgaben der Regierung muss es sein, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft durch einen Bürokratieabbau so zu verbessern, dass die wertschöpfungssteigernden Jobs in Österreich bleiben und neue geschaffen werden. Hier gibt es eine hohe Erwartungshaltung für das erste Paket im kommenden Ministerrat. Weiters muss durch eine gezielte Lohnnebenkostensenkung die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie wiederhergestellt werden. Ziel muss es sein, unsere österreichische Industrie in der Krise zu unterstützen und den Druck auf die Betriebe und Arbeitsplätze abzumildern“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright