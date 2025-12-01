Wien Energie verzichtet auf Energie-Abschaltungen bei Zahlungsproblemen

Wien (OTS) -

Die kältesten Monate des Jahres lassen den Energiebedarf für Strom und Wärme in den Haushalten ansteigen. Wie in den Jahren zuvor setzt Wien Energie deshalb auch heuer wieder umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen, um Menschen in Notlagen in dieser Zeit besonders zu entlasten. Von 1. Dezember bis 15. Februar verzichtet das Unternehmen bei Zahlungsverzug freiwillig auf Abschaltungen bei Strom, Gas und Fernwärme. Menschen in besonders schwierigen finanziellen Notlagen unterstützt Wien Energie zudem mit einem 22 Millionen Euro Energiehilfe-Paket.

22 Millionen als Energie-Gutscheine

Neben dem freiwilligen Abschalteverzicht stellt auch das hochdotierte Energiehilfe-Paket eine wichtige Entlastungsmaßnahme dar. Wien Energie stellt dafür Energiegutscheine bereit, die in Kooperation mit Wiener Sozialeinrichtungen Kund*innen schnell und direkt entlasten. Zu den teilnehmenden sozialen Organisationen zählen Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Wiener Hilfswerk, FSW Obdach Wien und Licht ins Dunkel. Sie geben die Energiegutscheine direkt an ihre Klient*innen zur Begleichung von offenen Rechnungen und laufenden Kosten aus.

Wien Energie Ombudsstelle: Beratung in Notlagen

Wien Energie unterstützt Menschen in schwierigen Lebenssituationen auch über eine eigene Ombudsstelle im Unternehmen. Seit rund 15 Jahren betreut die Ombudsstelle als Anlauf- und Beratungsstelle für Energiearmut Kund*innen in schwierigen sozialen Lebenslagen in enger Zusammenarbeit mit Sozialeinrichtungen. Durch intensive persönliche Begleitung werden für Personen, die durch Lebenskrisen in Zahlungsverzug geraten sind, individuelle Lösungen gefunden. Wien Energie-Kund*innen können zudem unbürokratisch und flexibel beim Kund*innenservice oder online unter meine.wienenergie.at Zahlungsaufschübe, zinsfreie Ratenpläne für Nachzahlungen oder eine Anpassung von Teilbeträgen durchführen.