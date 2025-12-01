Charity-Kabarett zugunsten des Sanitäterfonds am 19. Dezember 2025 im Posthof Linz

Linz (OTS) -

Sanitäter:innen leisten tagtäglich unverzichtbare Arbeit – oft im Hintergrund und unter schwierigen Bedingungen. Um ihnen Anerkennung zu schenken und Kolleg:innen in Notlagen zu unterstützen, lädt der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) am 19.12.2025 zu einem besonderen Charity-Abend in den Posthof Linz.

Seppi Neubauer präsentiert sein Gesundheitskabarett “Lass die Sonde in dein Herz”. Der Reinerlös kommt dem Sanitäterfonds des BVRD.at zugute, der Sanitäter:innen in Notlagen rasch, unbürokratisch und gezielt unterstützt – getreu dem Motto: “Weil niemand allein stehen soll, stehen wir zusammen.”

Get-Together ab 18:30 Uhr, Beginn 20:00 Uhr. Tickets sind beim Posthof Linz erhältlich: www.posthof.at/event/seppi-neubauer

Die Veranstalter freuen sich über regen Besuch und bedanken sich für jede Unterstützung. Weiterführende Infos: www.sanitaeterfonds.at