Charity-Kabarett zugunsten des Sanitäterfonds am 19. Dezember 2025 im Posthof Linz
Seppi Neubauer: "Lass die Sonde in dein Herz"
Sanitäter:innen leisten tagtäglich unverzichtbare Arbeit – oft im Hintergrund und unter schwierigen Bedingungen. Um ihnen Anerkennung zu schenken und Kolleg:innen in Notlagen zu unterstützen, lädt der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) am 19.12.2025 zu einem besonderen Charity-Abend in den Posthof Linz.
Seppi Neubauer präsentiert sein Gesundheitskabarett “Lass die Sonde in dein Herz”. Der Reinerlös kommt dem Sanitäterfonds des BVRD.at zugute, der Sanitäter:innen in Notlagen rasch, unbürokratisch und gezielt unterstützt – getreu dem Motto: “Weil niemand allein stehen soll, stehen wir zusammen.”
Get-Together ab 18:30 Uhr, Beginn 20:00 Uhr. Tickets sind beim Posthof Linz erhältlich: www.posthof.at/event/seppi-neubauer
Die Veranstalter freuen sich über regen Besuch und bedanken sich für jede Unterstützung. Weiterführende Infos: www.sanitaeterfonds.at
Rückfragen & Kontakt
Bundesverband Rettungsdienst BVRD.at
Telefon: +436765239558
E-Mail: office@bvrd.at
Website: https://www.bvrd.at
