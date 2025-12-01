  • 01.12.2025, 10:00:32
AVISO: Arbeitsbesuch des irischen EU-Ministers Thomas Byrne bei Europaministerin Claudia Plakolm am 3. Dezember 2025 im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, empfängt Europaministerin Claudia Plakolm den Minister für Europäische Angelegenheiten der Republik Irland, Thomas Byrne, zu einem Arbeitsbesuch im Bundeskanzleramt. Vor dem Arbeitsgespräch finden Pressestatements statt.

Termin für Medien:

14.30 Uhr
PRESSESTATEMENTS
Sprache: Englisch

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 14.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

