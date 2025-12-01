- 01.12.2025, 10:00:32
AVISO: Arbeitsbesuch des irischen EU-Ministers Thomas Byrne bei Europaministerin Claudia Plakolm am 3. Dezember 2025 im Bundeskanzleramt
Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, empfängt Europaministerin Claudia Plakolm den Minister für Europäische Angelegenheiten der Republik Irland, Thomas Byrne, zu einem Arbeitsbesuch im Bundeskanzleramt. Vor dem Arbeitsgespräch finden Pressestatements statt.
Termin für Medien:
14.30 Uhr
PRESSESTATEMENTS
Sprache: Englisch
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 14.00 Uhr)
