Wörthersee Marathon 2026 feiert Premiere

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Am 27. September 2026 heißt es in Kärnten: „Run the Lake“! Beim neuen Wörthersee Marathon mit Start und Ziel in Klagenfurt erleben Läuferinnen und Läufer die fantastische Laufstrecke rund um den größten See des Bundeslandes. Türkises Wasser, goldenes Herbstlicht und 42,195 Kilometer entlang des Ufers schaffen die auf diese Weise europaweit wohl einzigartige Szenerie für ein unvergessliches Lauferlebnis.

Marathon, Team-Marathon und "The Wild Beauty - 21K"

Auch Teams von zwei bis zehn Personen können sich die Marathonstrecke um den See teilen und gemeinsame Laufmomente sammeln – ein Bewerb für alle, um die Faszination des Wörthersees zusammen aktiv zu erleben. Wer kürzer laufen möchte, genießt "The Wild Beauty - 21K", den Halbmarathon entlang des atemberaubend schönen und hügeligen Südufers von Klagenfurt nach Velden. Langsames Laufen oder Gehen ist ausdrücklich willkommen. "Walk the Lake" bietet allen aktiven Menschen die Chance, diesen außergewöhnlichen Tag am Wörthersee im eigenen Tempo und Rhythmus zu erleben.

Die Anmeldung ist auf www.woerthersee-marathon.at für alle Bewerbe geöffnet.

Natur, Laufen, Lifestyle

„Der Wörthersee Marathon verbindet Natur, Laufen und Lifestyle zu einem modernen Aktivsportevent mit klarem Fokus auf den Hobby- und Freizeitsport. Wir erleben eine neue Ära der Laufbegeisterung und des Gesundheitsbewusstseins - getragen von jungen Menschen und besonders auch von Frauen. Der Wörthersee Marathon greift diese Entwicklung auf und stellt das Erlebnis sowie die Community in den Mittelpunkt“, sagt Kathrin Widu, die gemeinsam mit Dominik Konrad und dem Initiator Mario Theissl das neue Laufevent ins Leben gerufen haben.

Starkes Team für Marathon-Emotionen

Widu und Konrad sind Geschäftsführer der VCM Group und damit Veranstalter von Österreichs größtem Aktivsportevent, dem Vienna City Marathon. Theissl ist Organisator von Laufbewerben in Kärnten und verfolgt seit längerem das Vorhaben eines Marathons rund um den Wörthersee.

„Der Wörthersee Marathon wird zu einem neuen Highlight für alle Laufbegeisterten und erfüllt den Traum vieler, einmal den See komplett zu umrunden. Die Kombination aus reizvoller Strecke und Herbsttermin ist eine Bereicherung für die gesamte Sportlandschaft und bietet gleichzeitig Impulse für den Tourismus in Kärnten. Er wird ein Event, das Kärnten bewegt, und ein Anziehungspunkt für Menschen aus ganz Österreich und darüber hinaus, besonders aus Italien und Slowenien“, erklärt Mario Theissl, der gemeinsam mit Widu die Geschäfte der Veranstaltergesellschaft führt.

"Der Wörthersee Marathon wird mit seinem klaren Konzept neue Zielgruppen mobilisieren und ist eine attraktive Erweiterung für das Event-Portfolio der VCM Group. Wir bringen unser Know-How und unser Team in die Neugründung ein. Wir glauben an die Veranstaltung und freuen uns darauf, der Community dieses Lauferlebnis zu ermöglichen", sagt Dominik Konrad, Geschäftsführer der VCM Group.

Die Strecke erleben

Start und Ziel des Wörthersee Marathons liegen im Strandbad Klagenfurt. Die erste Hälfte der Strecke führt entlang des abwechslungsreichen Südüfers über ein forderndes Profil durch Reifnitz und unterhalb des Pyramidenkogels bis nach Velden, wo vor dem Schlosshotel die Halbmarathondistanz erreicht wird. Über Pörtschach und Krumpendorf erreichen die Teilnehmer*innen am Marathon und am Team-Marathon auf dem schnellen zweiten Streckenabschnit das Ziel in der Landeshauptstadt.

Langes Aktiv-Wochenende

Laufbegeisterte und ihre Begleitpersonen können sich auf ein ausgedehntes Wochenende ab Donnerstag freuen – mit Workation-Möglichkeiten und entspannten Wellness-Angeboten in Klagenfurt und der Wörthersee-Region. Am Samstag, dem 26. September, lädt der Runner’s Beach Club im Strandbad Klagenfurt zur optimalen Vorbereitung ein: Exhibition, Yoga, Shake-out Run und weitere Programmpunkte bringen alle in Bewegung und stimmen auf den großen Lauftag ein. Durch Hotelpartnerschaften und den Wörthersee Medal Monday in Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben erwartet die Laufcommunity ein vielfältiges und stimmiges Angebot.

Stimmen zum neuen Wörthersee Marathon u.a. von Kärntens Landeshauptmann Sportreferent Peter Kaiser finden Sie hier: https://bit.ly/3XraV9g



Wörthersee Marathon

Ein See. Eine Runde. Ein Marathon. Wörthersee Marathon, Team-Marathon, The Wild Beauty 21K

Datum: 27.09.2026

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: Klagenfurt & Wörthersee

URL: https://www.woerthersee-marathon.at