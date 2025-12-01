Adventaktion bei Wien Ticket: Große Erlebnisse, kleine Preise

Wien (OTS) -

Die schönste Zeit des Jahres wird jetzt noch festlicher: Bis 26. Dezember 2025 sorgt die Adventaktion bei Wien Ticket, einem Unternehmen der Wien Holding, für besondere Momente und attraktive Angebote. Auf viele Events warten entweder -15 Prozent oder -25 Prozent Rabatt – perfekt, um Kultur und Entertainment als Geschenk zu verpacken und für Freude zu sorgen.

Ob stimmungsvolle Konzerte, humorvolle Kabaretts oder spektakuläre Shows: Die Adventaktion bietet eine Vielfalt an Veranstaltungen, die Emotionen erwecken und Erinnerungen schaffen. Wer jetzt zugreift, spart nicht nur bares Geld, sondern sichert sich auch die besten Plätze für kommende Highlights.

Denn egal wie du tickst – mit Wien Ticket wird Weihnachten zum Erlebnis.

Die Highlights der Adventaktion 2025

Baller Island, It's my life, Forever Young & Millennium Beats : Festival Feeling auf der Wiener Donauinsel

Schneekönigin – Das Musical: Modernes Märchen zum Dahinschmelzen

19. Kabarettgipfel: Pointenfeuerwerk und Kabarettgipfelband inklusive

Holiday on Ice – HORIZONS: Die neue Show voller Glanz, Akrobatik und Emotionen

Masters of Dirt: Adrenalin pur mit den besten Freestyle-Athlet*innen der Welt

Wiener Kabarettfestival 2026: Humorvolle Hochkultur im Herzen Wiens

DAS PHANTOM DER OPER: Ausgewählte Vorstellungen sind mit dem Code „Advent“ exklusiv vergünstigt

Termine im CasaNova Vienna: Unterhaltung pur im Herzen Wiens

Falco Meets Amadeus: Die Hommage holt den Falken zurück auf die Bühne

Körperwelten: Am Puls der Zeit

Ab sofort erhältlich

Online unter https://www.wien-ticket.at/de/aktionen/adventaktion

Telefonisch im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Montag bis Samstag, Feiertage ausgenommen, 8:00 - 20:00 Uhr)

Persönlich am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper

