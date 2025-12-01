  • 01.12.2025, 09:56:32
Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,5 Millionen Euro

Zwei Joker gewinnen jeweils mehr als 99.000 Euro

Wien (OTS) - 

Am gestrigen Sonntag gab es bei Lotto „6 aus 45“ keinen Gewinn im Sechser-Rang. Niemand hatte die Zahlen 5, 19, 20, 23, 29 und 36 auf einem abgegebenen Tipp richtig angekreuzt, damit wartet am Mittwochabend nun ein Jackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Für den oder die Sechser geht es dann um 1,5 Millionen Euro.

Gleich drei Spielteilnehmer:innen konnten sich über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Alle drei Fünfer mit der Zusatzzahl 16 wurden jeweils via win2day gespielt. Einmal fehlte die 36, einmal die 5 und einmal die Zahl 20 auf die „sechs Richtigen“. Alle drei Gewinner:innen erhalten nun dafür etwas mehr als 31.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechsergewinn. Die Gewinnsumme des LottoPlus Sechsers wurde daher, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 35 LottoPlus Fünfer bekommt somit 7.210 Euro. Am Mittwoch geht es für den LottoPlus Sechser dann wieder um 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es gleich zwei Gewinne im ersten Rang. Jeweils etwas mehr als 99.000 Euro wandern einmal nach Vorarlberg und einmal in die Steiermark. Beide Gewinne wurden jeweils via Quicktipp und dem angekreuzten „Ja“ zum Joker auf einem EuroMillionen Schein erzielt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 30. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

