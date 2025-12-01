Der Großmeister des Souveränen Malteserordens zu offiziellem Besuch in Österreich

Wien (OTS) -

Der Großmeister des Souveränen Malteserordens, Fra’ John Dunlap, wurde am 28. November 2025 im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Österreich vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg, der offiziellen Residenz des österreichischen Präsidenten, empfangen, wo ein privates Gespräch zwischen den beiden Staatsoberhäuptern stattfand. Im Anschluss an eine Arbeitssitzung der jeweiligen Delegationen bestätigte das Treffen das ausgezeichnete Verhältnis zwischen Österreich und dem Souveränen Malteserorden auf allen Ebenen, das zu den langjährigsten in der Geschichte des Ordens zählt.

Im Laufe der Gespräche betonte Fra‘ John Dunlap das gemeinsame Engagement für die Schwächsten: „Das heutige Treffen zeigt die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Österreich und dem Malteserorden. Die Mission des Ordens, den Schwächsten auf der ganzen Welt zu helfen, ist aktueller denn je. Seine universellen Grundsätze der Solidarität und des Schutzes des menschlichen Lebens bleiben unverändert. Wir sind uns bewusst, dass wir diese Vision mit der Republik Österreich teilen». Bundespräsident Van der Bellen hob die historische Tiefe der Beziehungen zwischen Österreich und dem Malteserorden hervor und brachte seine große Wertschätzung für die humanitären Aktivitäten in Krisengebieten, wie der Ukraine und dem Gazastreifen, sowie für die Aktivitäten im Sozial-, Gesundheits- und Pflegebereich in Österreich zum Ausdruck.

Höhepunkt des Tages war der gemeinsame Besuch des Großmeisters und des Präsidenten Van der Bellen mit der First Lady im Malteser Ordenshaus, dem modernen Pflegewohnhaus des Malteserordens für ältere und kranke Menschen in Wien, das 2022 eröffnet wurde. Die Einrichtung, die mit modernsten Pflegeleistungen ausgestattet ist, bietet 72 Pflegeplätze und garantiert den Bewohnern dank moderner Apartments, Gemeinschaftsräumen wie Bibliothek, historischem Speisesaal, Fitnessraum und Behandlungsräumen sowie einem rund um die Uhr verfügbaren professionellen Betreuungsservice ein familiäres und würdevolles Umfeld. Nach dem Treffen mit den Bewohnern, Mitarbeitern und Freiwilligen wurde das gemeinsame Engagement für die Unterstützung der schwächsten Menschen mit einer Gedenktafel bekräftigt, die von Großmeister und Präsident enthüllt wurde.

Anlässlich des Besuchs in Wien unterzeichneten der Großkanzler des Malteserordens, Riccardo Paternò di Montecupo, und die Bundesministerin der Republik Österreich für EU, Integration und Familie, Claudia Plakolm, ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit bei Initiativen zur Religionsfreiheit und Entwicklungsprojekten in Drittländern, wodurch die Partnerschaft zwischen Österreich und dem Malteserorden und ihr gemeinsamer Beitrag auf internationaler Ebene weiter gestärkt wurden.

Der Tag endete mit einem Treffen zwischen dem Großmeister und dem Bürgermeister und Landeshauptmann Wiens, Dr. Michael Ludwig, bei dem die Themen der Zusammenarbeit mit der Stadt und die Rolle der Hilfswerke des Malteserordens im Sozial- und Gesundheitswesen für die schwächsten Bürger angesprochen wurden.

Eine jahrhundertealte Zusammenarbeit – Der Malteserorden in Österreich

Österreich beherbergt eine der ältesten Niederlassungen des Malteserordens: das Großpriorat von Österreich aus dem 12. Jahrhundert, das heute durch die Arbeit des 1956 gegründeten Malteser Hospitaldienstes Austria ergänzt wird, der im Bereich der Sanitäts-, Sozial- und Katastrophenhilfe tätig ist. Mit über 2.200 Freiwilligen, die auch in den jüngsten Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten aktiv helfen, ist der Malteser Hospitaldienst Austria eine der operativen Säulen der Mission des Malteserordens. Zusätzlich umfassen die Aktivitäten des Ordens in Österreich das Pflegewohnhaus Malteser Ordenshaus, den mobilen Pflegedienst Malteser Care, sowie die Malteser Kinderhilfe, die das Hilde Umdasch Haus für lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche betreibt.