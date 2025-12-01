  • 01.12.2025, 09:51:03
LH Mikl-Leitner und LR Teschl-Hofmeister: „Nikolaus vermittelt Kindern Werte fürs Leben“

Brief an alle Kindergärten zur Vorbereitung auf Nikolausfeiern

St. Pölten (OTS) - 

In der Adventzeit steht in den niederösterreichischen Kindergärten das gemeinsame Feiern im Mittelpunkt. Ob Martinsfest, Nikolausfeier oder Adventstunde – die Feste im Jahreskreis sind für Kinder ganz besondere Erlebnisse, die Geborgenheit, Freude und das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, vermitteln.

Mit einem Schreiben an alle Kindergärten in Niederösterreich haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die besondere Bedeutung der Feste und Bräuche im Advent betont. In dem Schriftstück ermutigen sie die Pädagoginnen und Pädagoginnen dazu, die Feierlichkeiten auch heuer wieder bewusst zu gestalten und Brauchtümer lebendig zu halten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Christliche Werte und Traditionen geben unseren Kindern Halt und Orientierung. So wie das Kreuz das ganze Jahr über als verbindendes Symbol und Ausdruck unserer Werte steht, sind vor allem die christlichen Feste im Advent – vom Martinsfest bis zum Nikolaus – weit mehr als nur schöne Bräuche. Sie geben Orientierung, fördern den Zusammenhalt und vermitteln wichtige Werte wie Dankbarkeit, Mitgefühl und Nächstenliebe. So erfahren Kinder, was es heißt, füreinander da zu sein zu teilen und lernen dabei etwas fürs Leben. Ich danke allen Pädagoginnen und Pädagogen, die mit viel Herz und Engagement dafür sorgen, dass unsere Kinder diese Werte erleben und weitertragen – genau daraus wächst die beste Zukunft unserer Kinder.“

Auch Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstreicht die große Bedeutung der Jahresfeste im Kindergartenalltag: „Unsere Kindergärten sind Orte, an denen Kinder Gemeinschaft erleben und gestalten können. Gerade die Feste in der Adventzeit zeigen, wie wichtig es ist, kulturelle Traditionen zu pflegen und sie zugleich zeitgemäß und kindgerecht zu gestalten. Sie geben Halt, fördern das Miteinander und stärken das Gefühl der Zugehörigkeit – Werte, die unsere Gesellschaft dringend braucht.“

Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit in den Kindergärten steht auch heuer wieder ein digitales Angebot in Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich zur Verfügung – mit Geschichten, Liedern, Bastelideen und Anregungen für die Elternarbeit, die in den Kindergärten vielseitig eingesetzt werden können.

