Gemeinsam mit Sasa Schwarzjirg Gutes tun: Großes Adventgewinnspiel für die Tiere im TierQuarTier Wien

Wien (OTS) -

TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg möchte dieses Jahr das TierQuarTier Wien auf eine ganz besondere Art und Weise unterstützen und startet eine außergewöhnliche Advent-Tombola: „Ich möchte allen, die im Advent dem TierQuarTier Wien spenden, etwas Gutes tun und Danke sagen. Denn die armen Fellnasen brauchen jede Unterstützung, die sie bekommen können.“

Die Tierfreundin hat daher außergewöhnliche Preise gesammelt und viele prominente Unterstützer an Bord geholt, wie Fußball-Legende Michael Konsel, „Amadeus“-Gewinner Seiler & Speer oder Toni Mörwald. Der Hauptpreis: Ein traumhafter Urlaub in der Villa Rosa in Bad Gastein mit kulinarischem Rundumpaket der Gasteiner Gastronomie, Thermentag und Pistenspaß.

Hochkarätige Preise – von Konzerten bis zu Kurzurlauben

Mehr als 30 exklusive Preise wurden von Sasa Schwarzjirg organisiert und ihren zahlreichen Partner*innen zur Verfügung gestellt. Darunter:

Traumurlaub in der Villa Rosa in Gastein (Hauptpreis)

Konzert-Erlebnisse sowie Meet & Greets mit JOSH., Seiler & Speer, Julian le Play & mehr

Handsigniertes Trikot der aktuellen österreichischen Nationalmannschaft

Schmuckstück im Wert von über 250 Ꞓ von Rondoro

Tickets für Seefestspiele Mörbisch, St. Margarethen Oper im Steinbruch & PALAZZO Wien

Fotoshooting mit Top-Fotografin Florentina Olareanu

Handbemalte Street-Wear des Künstlers Franz Josef Baur

Privattraining mit Thai-Box-Legende Fadi Merza + die Boxhandschuhe seines letzten Kampfes

... und viele weitere Highlights. Alle Preise sowie die Teilnahmebedingungen sind auf der Landingpage des Adventgewinnspiels abrufbar: https://www.tierquartier.at/adventgewinnspiel/

„Wir bedanken uns herzlich bei Sasa Schwarzjirg für ihre große Unterstützung. Sie hat mit viel Engagement und persönlichem Einsatz dazu beigetragen, dieses Adventgewinnspiel möglich zu machen und viele Partner*innen dafür zu begeistern. Diese Aktion zeigt, wie viel man gemeinsam für Tiere in Not bewirken kann“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers.

TierQuarTier Wien – Ein Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Im städtischen Tierheim TierQuarTier Wien finden auf rund 9.700 m² bis zu 150 Hunde, 300 Katzen und mehrere hundert Kleintiere ein sicheres und fürsorgliches Übergangszuhause. Hier werden sie medizinisch versorgt, mit viel Hingabe betreut und an verantwortungsbewusste Halter*innen vermittelt.