Bundesschatz-Volumen überschreitet 6 Milliarden Euro

Seit dem Start im April 2024 erfreut sich Bundesschatz, das Geldanlageprodukt des Bundes großer Beliebtheit. Das im Juni 2025 auf alle öffentlichen Einheiten des Sektor Staat ausgeweitete Produkt verzeichnet mittlerweile ein veranlagtes Volumen von über 6 Milliarden Euro bei über 135.000 eröffneten Konten.

Über eine Milliarde Euro bei öffentlichen Einheiten

Mehr als eine Milliarde Euro des investierten Volumens entfällt auf öffentliche Einheiten des Sektor Staat wie Einrichtungen des Bundes (z.B. Universitäten und Museen), Bundesländer, Gemeinden, Städte und Sozialversicherungsträger. Diese tragen dadurch zu einer Verringerung der Schuldenquote Österreichs bei, da Veranlagungen von öffentlichen Einheiten des Sektors Staat in Bundesschätze im Unterschied zu Veranlagungen bei nicht-staatlichen Einheiten einen reduzierenden Effekt auf die Maastricht-Verschuldung Österreichs haben.

Markus Marterbauer, Bundesminister für Finanzen und Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin für Finanzen zeigen sich über die bisherige Entwicklung erfreut und betonen: „Gerade in budgetär schwierigen Zeiten, wo Sparen und Kostenbewusstsein im Vordergrund steht, ist es wichtig, dass öffentliche Einheiten diese Möglichkeit nutzen, um ihre liquiden Mittel sicher und ohne Kosten direkt beim Bund mit attraktiven Zinsen zu veranlagen. Dadurch kann die Schuldenquote der Republik Österreich auf gesamtstaatlicher Ebene zum anstehenden Jahreswechsel reduziert werden, wobei der öffentliche Sektor und auch wir alle von den niedrigen Finanzierungskosten des Staates profitieren.“

Weitere rund 1,25 Milliarden Euro des investierten Volumens entfallen auf Grüne Bundesschätze. Diese werden in den Laufzeiten 6 Monate und 4 Jahre angeboten und eignen sich für alle, die ihr Geld besonders nachhaltig veranlagen möchten. Die eingezahlten Beträge sind dabei zweckgewidmet und dienen der Finanzierung von Ausgaben und Investitionen des Staates, um die grüne Transformation voranzutreiben. Österreich war und ist damit der erste Staat weltweit, der es Privatanlegerinnen und Privatanlegern ermöglicht, kurzfristig und ganz ohne Spesen Geld zu veranlagen und gleichzeitig einen ökologischen Beitrag zu leisten.

Um die erzielten Umweltauswirkungen für AnlegerInnen prägnant und leicht zugänglich sichtbar zu machen, gibt es seit dem Sommer unter www.bundesschatz.at/gruener-investorenbericht-2024 eine deutsche Kurzfassung des grünen Investorenberichts der Republik Österreich.

Nicht auf den Gewinnfreibetrag vergessen

UnternehmerInnen und Selbstständige sollten vor dem Jahreswechsel nicht auf die Geltendmachung des Gewinnfreibetrags gemäß § 14 EStG vergessen. Der 4-jährige grüne Bundesschatz eignet sich dabei perfekt, da er exakt die gesetzlich vorgeschriebene Veranlagungsdauer von vier Jahren und einem Tag sowie alle übrigen gesetzlichen Kriterien erfüllt. Um InteressentInnen einen besseren Überblick hinsichtlich der Möglichkeiten und Anforderungen für die Geltendmachung des Gewinnfreibetrags zu bieten, stellt die OeBFA unter www.bundesschatz.at/gewinnfreibetrag umfassende Informationen, inklusive eines Gewinnfreibetragsrechners, zur Verfügung.

Markus Stix, Sprecher der Geschäftsführung der Bundesfinanzierungsagentur, freut sich ebenfalls über den großen Erfolg von Bundesschatz und ergänzt: „Das aktuell nach 19 Monaten veranlagte Volumen von mehr als 6 Mrd. Euro bedeutet bereits den dreifachen Wert im Vergleich zum Höchststand des alten Bundesschatz Produkts innerhalb seines rund 19-jährigen Bestehens. Das in Bundesschatz veranlagte Volumen entspricht rund 2 % des Finanzschuldenstand des Bundes und ermöglicht eine Verbreiterung der inländischen Investorenbasis. Dies wird am Finanzmarkt positiv aufgenommen, wodurch die Finanzierung des gesamten Staates unterstützt wird.“



Über Bundesschatz

Bundesschätze sind fixverzinste Wertpapiere der Republik Österreich, die direkt bei der Republik Österreich erworben werden können. Sie sind in verschiedenen Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren bereits ab 100 Euro verfügbar. Sie eignen sich damit für alle Bedürfnisse einer sicheren Geldanlage und sind insbesondere für kostenbewusste Privatanlegerinnen und Privatanleger interessant, da seitens der Republik Österreich keinerlei Spesen oder Gebühren verrechnet werden. Für alle, die ihr Geld besonders nachhaltig veranlagen möchten, werden Bundesschätze auch im grünen Format angeboten. Der Erwerb von Bundesschätzen erfolgt über die Webseite www.bundesschatz.at, ist aber auch in analoger Form möglich. Öffentliche Einheiten finden alle Details unter www.bundesschatz.at/oeffentliche-einheiten.