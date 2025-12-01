Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 28. November 2025, im Bezirk Sankt Pölten (Land), Niederösterreich, bei dem der oben erwähnte Pkw-Lenker getötet wurde. Der 36-jährige Pkw-Lenker geriet auf der glatten Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der 36-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Seine Mitfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide verstorbenen Verkehrsteilnehmer verunglückten am Wochenende.

Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und auf einer Landesstraße L ums Leben. Beide Verkehrstoten mussten in Niederösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung und eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Beide Verkehrstote waren österreichische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 30. November 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 361 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 334 und 2023 379.