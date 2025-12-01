Vorstandswechsel beim Verein ScienceCenter-Netzwerk

Wien (OTS) -

Nach über zwei Jahrzehnten engagierter Führung legte Margit Fischer bei der Generalversammlung des Vereins ScienceCenter-Netzwerk ihren Vorstandsvorsitz zurück. Unter ihrem Vorsitz entwickelte sich der Verein zu einer zentralen Anlaufstelle für qualitätsvolle und zugleich niederschwelligen Wissenschaftsvermittlung. Dank Margit Fischer konnten langjährige strategische Partnerschaften und Kooperationen mit Unternehmen, Instituten und Organisationen aus Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur nachhaltig ausgebaut werden. Als Anerkennung für ihre außergewöhnlichen Verdienste wurde Margit Fischer zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Der Verein spricht ihr seinen tiefempfundenen Dank für ihr langjähriges Wirken und Engagement aus.

Neue Vorstandsvorsitzende gewählt

Zur neuen Vorstandsvorsitzenden wurde Dr.in Elvira Welzig, MSc. bestellt: „ Ich freue mich sehr, diese ehrenamtliche Aufgabe im Vorstand zu übernehmen. Den Verein ScienceCenter-Netzwerk kenne ich seit vielen Jahren als eine wichtige und anerkannte Instanz in der wissenschaftlichen Community – als Anlaufstelle, die hohe Qualität mit niederschwelliger Wissenschaftsvermittlung auf vorbildliche Weise verbindet. Wissenschaft lebt von Austausch, Offenheit und gegenseitiger Unterstützung. Diese Werte prägen meinen Arbeitsalltag in der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und sie sind auch in diesem Netzwerk deutlich spürbar. Umso mehr freue ich mich darauf, gemeinsam neue Impulse zu setzen und den Weg in eine wissensbasierte Zukunft aktiv mitzugestalten. “

Die Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft verfügt über langjährige Expertise in der Forschungs- und Unternehmensförderung an der Schnittstelle Universitäten, Industrie/Start-ups und Ministerien sowie über fundierte Erfahrungen in Wissenschaftsvermittlung und Forschungsmanagement. Mit ihrem fachlichen Hintergrund und ihrem Netzwerk wird der eingeschlagene Weg des Vereins als die Kompetenzstelle für zeitgemäße und dialogorientierte Wissenschaftsvermittlung weiter gestärkt und ausgebaut.

Weitere Expertise verstärkt den Vorstand

Als weiteres Vorstandsmitglied wurde Dr. Uwe von Ahsen, Abteilungsleiter für Strategie - Nationaler Programme beim Österreichischen Wissenschaftsfond, bestätigt. Mit seiner Expertise in nationalen Förderprogrammen erweitert er die inhaltliche Breite des Vorstandsteams und unterstützt die strategische Weiterentwicklung der Vereinsaktivitäten.

Über den Verein

Der Verein ScienceCenter-Netzwerk widmet sich seit seiner Gründung der Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse mit Alltagsbezug, hands-on, zugänglich und unabhängig aufzubereiten. Durch Fortbildungen, Netzwerkarbeit, und der Entwicklung ungewöhnlicher Formate und besonderer Begegnungsorte mit Wissenschaft, trägt der Verein dazu bei, Kompetenzen in Wissenschaft und Technik bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken und gesellschaftliche Debatten faktenbasiert zu begegnen.

Mit dem neu aufgestellten Vorstand sieht sich der Verein gut vorbereitet, um gemeinsam mit einer neuen Geschäftsführung den wachsenden Herausforderungen der Gesellschaft zu begegnen und hands-on Impulse für eine fundierte und lebendige Wissenschaftskultur zu setzen.

Danke an alle Fördergeber und Sponsoren

Die Kernaufgaben des Vereins ScienceCenter-Netzwerk werden aktuell unterstützt von der Stadt Wien, dem Bundesministerium für Bildung, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, der Wirtschaftskammer Österreich, der Arbeiterkammer Österreich, der Industriellenvereinigung, dem Wiener Städtische Versicherungsverein, der YOUNGSAN GmbH und der AVL List GmbH.

Hinweis: Ein Pressefoto von Elvira Welzig kann bei Bettina Klinger angefordert werden.