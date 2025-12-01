Kreditschutzverband von 1870: Präsidium neu gewählt

Wien (OTS) -

01.12.2025 - Der bisherige Präsident Mag. Dr. Roland Wernik bleibt für weitere drei Jahre an der Spitze des KSV1870 – neue Vizepräsidenten sind Mag. Dr. Valerie Hackl und FH-Prof. Priv.-Doz. Dr. Dominik Engel.

Im Rahmen der Präsidiumswahl am 11. September 2025 wurde das oberste Gremium des Kreditschutzverband von 1870 für die kommenden drei Jahre neu gewählt. Dabei wurde der bisherige Präsident Mag. Dr. Roland Wernik in seiner Funktion bestätigt – unterstützt wird er zukünftig von zwei neuen Vizepräsidenten: Mag. Dr. Valerie Hackl und FH-Prof. Priv.-Doz. Dr. Dominik Engel. Gemeinsam mit dem Verbandsvorstand sowie den beiden Geschäftsführern Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, und Mag. Hannes Frech wird das Präsidium die Zukunft des Kreditschutzverband von 1870 federführend gestalten.

Der Kreditschutzverband von 1870 hat im Jahr seines 155-jährigen Bestehens die planmäßig stattfindende Präsidiumswahl erfolgreich absolviert und damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Der bisherige Präsident Mag. Dr. Roland Wernik wurde für weitere drei Jahre wiedergewählt. Der gebürtige Salzburger steht seit dem Jahr 2016 als Präsident des Kreditschutzverband von 1870 an der Spitze des Gläubigerschutzverbands. In dieser Zeit hat er den Fokus des Hauses auf Innovation, Technologie und die Mitgliedschaft gelenkt. Neu im obersten Gremium des KSV1870 sind Mag. Dr. Valerie Hackl und FH-Prof. Priv.-Doz. Dr. Dominik Engel. Sie übernehmen die Positionen der beiden Vizepräsidenten und bringen umfassende wirtschaftliche Kompetenz sowie frische Impulse für die zukünftige strategische Ausrichtung des Kreditschutzverband von 1870 mit. Die beiden Persönlichkeiten waren zuletzt bereits im Verbandsvorstand vertreten.

Mag. Dr. Valerie Hackl ist seit dem Jahr 2022 im Verbandsvorstand des Kreditschutzverband von 1870 tätig, zudem ist die Wirtschaftsexpertin seit 2024 Mitglied des Aufsichtsrates der KSV1870 Holding AG. Valerie Hackl ist seit dem Vorjahr Geschäftsführerin von Gas Connect Austria, zuvor war sie als Geschäftsführerin der Austro Control tätig.

FH-Prof. Priv.-Doz. Dr. Dominik Engel ist seit dem Jahr 2020 im Verbandsvorstand des Kreditschutzverband von 1870 vertreten. Der ausgewiesene Experte für Cyber-Security ist seit dem Jahr 2022 Geschäftsführer der Fachhochschule Salzburg. Zudem wurde Dominik Engel im Jahr 2023 zum Rektor der Fachhochschule Salzburg ernannt.

„Ich freue mich über das Vertrauen, das mir erneut entgegengebracht wurde. Mit dem neu gewählten Präsidium sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt. Wie bisher werden wir den kommenden Herausforderungen motiviert begegnen und die starke Entwicklung des KSV1870 in enger Zusammenarbeit mit dem gesamten KSV1870 Managementteam weiter vorantreiben“, erklärt Mag. Dr. Roland Wernik, Präsident des Kreditschutzverband von 1870.