Beratung, die beruhigt: Grant Thornton Austria startet neue Markenkampagne

Wien (OTS) -

Als führender Anbieter von Tax-, Audit- und Advisory-Dienstleistungen unterstreicht Grant Thornton Austria mit der neuen Kampagne seinen Anspruch, Menschen und Unternehmen Orientierung und Antrieb zu geben und sie dabei zu unterstützen, den entscheidenden Unterschied dort zu machen, wo er zählt. Unter dem Leitgedanken „Beratung, die beruhigt.“ positioniert sich Grant Thornton Austria als „Peace of Mind Company“ – als verlässlicher Partner, der Klarheit, Nähe und Momentum in einer zunehmend komplexen Welt schafft.

Orientierung und Antrieb für Unternehmen

Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner von Grant Thornton Austria betont: „Unsere Klientinnen und Klienten verlassen sich darauf, dass wir ihnen nicht nur fachlich exzellentes Know-how bieten, sondern auch Sicherheit in entscheidenden Situationen. Wir schaffen Orientierung, bauen starke Beziehungen auf und geben Menschen und Unternehmen die Möglichkeit, den Unterschied zu machen. Die Kampagne bringt dieses Versprechen auf den Punkt und zeigt unsere Marke so, wie sie am österreichischen Markt wahrgenommen werden soll: klar, nah und unverwechselbar.“

Symbol für Stabilität und Vertrauen

Die Kampagne sowie die dahinterliegende Markenstrategie wurde gemeinsam mit der Agentur KUBRIK erarbeitet. Darin wird das Kundenversprechen – Klarheit, Nähe und Momentum in einer komplexen Welt zu schaffen – visuell und sprachlich auf den Punkt gebracht: Das zentrale Motiv, ein Stuhl im charakteristischen Grant Thornton-Purple, steht symbolisch für Partnerschaft, Stabilität und Vertrauen sowie für einen Ort der Klarheit inmitten von Komplexität und stetigem Wandel.

Ein starkes Signal für den Markt

Mit der neuen Markenkampagne stärkt Grant Thornton Austria seine Position als verlässlicher Partner für Unternehmen in Österreich. Die Kampagne ist ab sofort auf LinkedIn und Meta präsent und setzt auf Awareness sowie gezielte Lead-Generierung. Die klare Markenbotschaft und die digitale Ausrichtung schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und unterstreichen den Anspruch, Klientinnen und Klienten Orientierung, Vertrauen und Fortschritt zu bieten.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen, mit über 76.000 Mitarbeiter:innen in über 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe und internationale Konzerne – immer mit dem Anspruch, Klarheit, Nähe und unternehmerisches Momentum zu schaffen.

Über KUBRIK

KUBRIK ist der Boutique Partner für Big Potentials. KUBRIK entwickelt Wachstumsstrategien und Markennarrative, die Wirkung zeigen – von Markenplattformen bis zu internationalen Kampagnen.