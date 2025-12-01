PwC Marktcheck Energiewende 2025: Österreich verspielt wertvolle Zeit in der Energiewende

Wien (OTS) -

Investitionslücke gefährdet den Ausbau: 24,2 Milliarden Euro fehlen bis 2030, um Verteilernetze zu modernisieren und den Ausbau voranzutreiben

Fehlende Vorgaben und Planungssicherheit: Es braucht gesetzliche Rahmenbedingungen, um die Industrie zum Umstieg auf grüne Technologien zu bewegen und Investitionen im notwendigen Ausmaß zu ermöglichen

Hohe Kosten belasten Staat und Verbraucher:innen: Steigende Netzentgelte und Preise belasten Haushalte sowie Wirtschaft, ein kosteneffizienter Ausbau der notwendigen Infrastruktur wird daher maßgebend für eine sozial verträgliche Energiewende

5-Punkte-Forderungskatalog: PwC Österreich hat mit 20 Expert:innen ausführliche Interviews geführt und konkrete Maßnahmen für eine schnelle und nachhaltige Energiewende erarbeitet

Österreich steht unter Zeitdruck, die Klimaziele bis 2040 zu erreichen. Die technologischen Möglichkeiten sind gegeben, ebenso die breite Zustimmung der Bevölkerung. Während mehr als zwei Drittel der Bevölkerung erneuerbare Energien befürworten, werden viele Projekte durch lokale Widerstände und fehlende Rahmenbedingungen ausgebremst. Das zeigt der „Marktcheck Energiewende 2025“ von PwC Österreich. „Es geht nicht mehr darum, ob wir die Energiewende umsetzen, sondern wie schnell und effizient wir sie angehen. Die Technik ist da, die Mehrheit der Bevölkerung ist bereit. Und trotzdem verlieren wir wertvolle Zeit, weil wir uns in langwierigen Grundsatzdiskussionen verfangen, wie jetzt auch wieder beim 30. Weltklimagipfel in Brasilien“, erklärt Michael Sponring, Energy & Utilities Lead bei PwC Österreich.

Der Netzausbau ist das Nadelöhr der Energiewende

Bis 2030 sind laut Österreichs Energie rund 24,2 Milliarden Euro erforderlich, um die Verteilernetze zu modernisieren und die Kapazität für den Ausbau erneuerbarer Energien zu gewährleisten – mit spürbaren Kostenfolgen für Endkund:innen. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist ein koordinierter Netzausbau entscheidend. Durch das „First come, first served“-Prinzip erhalten weniger wichtige Projekte oft schneller einen Netzanschluss als strategisch bedeutendere Vorhaben. Um realistische Ziele zu erreichen und die Transformation effizient zu gestalten, sind eine intelligente Steuerung und eine umfassende Planung erforderlich, die raumplanerische Aspekte und Sektorkopplung integriert.

Politik und Wirtschaft müssen gemeinsam handeln

Bis 2040 wird ein zusätzlicher Investitionsbedarf laut Institut für Höhere Studien von 102,5 bis 178,7 Milliarden Euro geschätzt. Die Politik muss daher neue Finanzierungsmechanismen schaffen, etwa durch Infrastrukturfonds oder steuerliche Anreize, um große Projekte zu ermöglichen und die Finanzierungskosten für den Energiesektor und die Industrie im Rahmen zu halten. Besonders die Industrie, die rund 45 % der österreichischen CO₂-Emissionen verursacht, braucht gesetzliche Anreize, um auf grüne Technologien umzusteigen. „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen, sowohl finanziell als auch politisch, ist eine erfolgreiche Energiewende kaum realisierbar. Es braucht einen nationalen Schulterschluss von Politik und Wirtschaft sowie einen gemeinsamen, koordinierten Plan für unsere Energiezukunft“, so Sponring.

Im Rahmen des Marktchecks Energiewende hat PwC fünf zentrale Hebel identifiziert, die für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende entscheidend sind

Damit das dringend benötigte Milliarden-Investitionsvolumen nicht zur finanziellen Last für Staat und Endkunden wird, braucht es klare Rahmenbedingungen, die einen kosteneffizienten Ausbau ermöglichen. Dazu gehören gezielte Anreize für private Investitionen und Modelle, die Kunden aktiv an der Transformation beteiligen. In Fachgesprächen von PwC Österreich mit führenden Persönlichkeiten aus 20 Unternehmen – darunter Vertreter:innen aus Energiewirtschaft, Netzbetrieb, Finanzen, Technologie und Digitalisierung – wurden fünf konkrete Maßnahmen identifiziert, die einen schnellen und nachhaltigen Umbau der Energielandschaft sicherstellen sollen. Der gemeinsame Appell: Jetzt handeln – für Effizienz, Fairness und Beteiligung.

Zentrale Steuerung und klare Zuständigkeiten: Eine zentrale Koordinationsstelle soll die Energieplanung bündeln und dafür sorgen, dass Politik und Wirtschaft abgestimmt handeln. Schnellere Verfahren und verlässliche Regeln: Fixe Fristen, „Fast Lanes“ und stabile Rahmenbedingungen sollen Genehmigungen beschleunigen, Planungssicherheit schaffen und privates Kapital anziehen. Smarter Netzausbau: Physischer Ausbau und digitale Lösungen – wie Smart-Meter-Daten und ein gemeinsamer Energy Data Space – sollen das Netz effizienter machen und Kosten reduzieren. Mehr Anreize für private Investoren: Bessere Investitionsbedingungen, längere Abschreibungen und klare Geschäftsmodelle sollen große Investitionen erleichtern und öffentliche Mittel entlasten. Gesellschaftliche Mobilisierung: Ein positives Zukunftsbild, einfache Beteiligungsmöglichkeiten und eine gezielte Fachkräfteoffensive sollen Akzeptanz schaffen und die Umsetzung unterstützen.

Über den Marktcheck Energiewende

Der Marktcheck Energiewende ist eine jährliche Analyse zur Transformation des österreichischen Energiesystems. Für die Erhebung wurden 20 Expert:inneninterviews mit Vertreter:innen aus Industrie, Energie, Forschung und Finanzwirtschaft geführt und mit aktuellen Marktdaten, Studien und regulatorischen Entwicklungen verknüpft.

