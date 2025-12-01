Hohe Nachfrage nach Wohnbau-Investments: IFA platziert zwei Bauherrenmodelle mit gesamt 23,8 Mio. Euro innerhalb weniger Wochen

Wien (OTS) -

Das IFA Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung in der Delsenbachgasse 8 in Wien 11 mit 13,45 Mio. Euro ist zu 100% platziert

Das IFA Bauherrenmodell „Baumstadt 3“ in der Werndlgasse 9 in Wien 21 mit 10,34 Mio. Euro ist zu 100% platziert

Hohe Nachfrage nach Wohnbau-Investments: Beide Bauherrenmodelle waren innerhalb weniger Wochen gezeichnet

IFA bietet im Jänner 2026 Folgeinvestment in Wien

Erneute Erfolgsmeldung der IFA: Zwei Bauherrenmodelle sind nur wenige Wochen nach Start zu 100% gezeichnet, insgesamt haben Anleger:innen dabei 23,8 Mio. Euro in geförderten Wohnbau investiert.

Bei der „Delsenbachgase 8“ entstehen bis Herbst 2027 in Wien-Simmering 34 leistbare Mietwohnungen. Investor:innen beteiligten sich mit gesamt 13,45 Mio. Euro über ein Bauherrenmodell Plus. Das Besondere daran: Anleger:innen investieren in eine konkret ausgewählte Wohnung. Der jeweils persönliche Anteil an der Immobilie wird im Grundbuch eingetragen, die Wohnungsbegründung ist nach Baufertigstellung geplant.

In der „Werndlgasse 9“ in Wien-Floridsdorf entstehen 27 geförderte Mietwohnungen als Teil des Gesamtprojekts „Baumstadt Floridsdorf“. Anleger:innen haben sich über ein Bauherrenmodell mit 10,34 Mio. Euro daran beteiligt, der persönliche Anteil an der Immobilie wird im Firmenbuch eingetragen. Die „Baumstadt Floridsdorf“ ist ein Vorzeigeprojekt in geförderten Wohnbau, eine 150 Jahre alte Siedlung wird revitalisiert und nachverdichtet, und ein „ökologisches Dorf in der Stadt“ entsteht. Drei Bauherrenmodelle mit insgesamt vier Gebäuden und einem Gesamtinvestment von 49 Mio. Euro wurden im Jahr 2025 nur bei diesem Wiener Projekt platziert.



Folgeinvestment in Wien

Ab Jänner 2026 ermöglicht IFA in der „Werndlgasse 4“ die nächste Beteiligung an der „Baumstadt Floridsdorf“. Die Beteiligung erfolgt über eine Kommanditgesellschaft, der persönliche Anteil an der Immobilie wird im Firmenbuch eingetragen.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. www.ifa.at