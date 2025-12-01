FHWien der WKW zeichnet Thomas Saliger als „Business Icon of the Year“ aus

Wien (OTS) -

Die FHWien der WKW ermöglicht ihren Absolventinnen und Absolventen beste Karrierechancen in der Wirtschaft. Beispielhaft für die vielfältigen Berufswege, die ein Studium an der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule eröffnet, wurden heuer bereits zum 17. Mal neun Alumni auf die Bühne geholt und mit einem Alumni Award ausgezeichnet.

Das Hotel Imperial Riding School in Wien bildete den festlichen Rahmen für die Verleihung der Awards am 27. November 2025. 150 Gäste hatten sich dazu versammelt, darunter weitere Top-Alumni der FHWien der WKW sowie Vertreterinnen und Vertreter von Hochschule und Wirtschaft. Durch den Abend führte ORF-Moderatorin Margit Laufer.

Special Award „Business Icon of the Year”

Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr der Special Award „Business Icon of the Year“ verliehen. Mit ihm wurde Thomas Saliger ausgezeichnet. Er ist Marketingleiter und Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe und ein Manager mit Leib und Seele.

„Wir Menschen brauchen Vorbilder, die uns inspirieren und Mut machen, unseren Weg zu gehen. Das gilt auch für den Beruf. Mit dem Special Award ‚Business Icon of the Year‘ würdigt die FHWien der WKW Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die jungen Talenten als Vorbild dienen können. Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Saliger einen Manager auszeichnen dürfen, der als leidenschaftlicher und zielstrebiger Gestalter den Erfolgskurs eines großen österreichischen Unternehmens seit vielen Jahren prägt“, so Stephan Gasser, Geschäftsführer der FHWien der WKW.

Auszeichnung für Fach- und Führungskräfte

Die Awards in der Kategorie „Professional Achievements“ gingen an Fach- und Führungskräfte, die national oder international Erfolge in ihrer Branche oder ihrem Tätigkeitsfeld erzielt haben.­­

Die Preisträgerinnen und Preisträger:

Alexander Gänsdorfer : Der Absolvent des Diplom-Studiengangs Kommunikationswirtschaft ist Co-Founder und CMO bei NEOH.

: Der Absolvent des Diplom-Studiengangs Kommunikationswirtschaft ist Co-Founder und CMO bei NEOH. Manuel Javorik: Der Absolvent des Bachelor-Studiengangs Digital Business ist Head of Operations Control Center und Intelligence Officer bei den Austrian Airlines. Außerdem ist er Managing Director der SIGMO Airline Databasis GmbH und Business Consultant.

Der Absolvent des Bachelor-Studiengangs Digital Business ist Head of Operations Control Center und Intelligence Officer bei den Austrian Airlines. Außerdem ist er Managing Director der SIGMO Airline Databasis GmbH und Business Consultant. Lilian Teuffenbach: Sie hat an der FHWien der WKW den Master-Studiengang Organisations- & Personalentwicklung abgeschlossen. Ihre Karriere führte sie zu Magenta Telekom, wo sie Head of People Development & Culture ist.

Preis für besonders innovative Alumni

In der Kategorie „Shaping the Future“ wurden Alumni ausgezeichnet, die mit ihrer Denkweise und ihren Taten zukunftsweisende Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit finden.

Die Preisträgerinnen und Preisträger:

Lisa Ambros: Sie absolvierte an der FHWien der WKW den Bachelor-Studiengang Tourismus-Management. Ihre Laufbahn führte sie zu the female factor, wo sie bis vor Kurzem die Rolle der CEO innehatte.

Sie absolvierte an der FHWien der WKW den Bachelor-Studiengang Tourismus-Management. Ihre Laufbahn führte sie zu the female factor, wo sie bis vor Kurzem die Rolle der CEO innehatte. Anna Jandrisevits: Sie hat den Master-Studiengang Journalismus & Neue Medien an der FHWien der WKW absolviert. Heute ist sie stellvertretende Chefredakteurin von „Die Chefredaktion“ und TikTok-Host.

Sie hat den Master-Studiengang Journalismus & Neue Medien an der FHWien der WKW absolviert. Heute ist sie stellvertretende Chefredakteurin von „Die Chefredaktion“ und TikTok-Host. Tanja Sternbauer: Die Absolventin des Bachelor-Studiengangs Unternehmensführung & Entrepreneurship ist Co-Founder, Head of Talent und Advisory Board Member bei the female factor. Zudem ist sie als Chefredakteurin bei the lead magazine tätig.

Ehrung für außergewöhnlich engagierte Alumni

Die Kategorie „Exceptional Commitment to FHWien der WKW” ehrte Absolventinnen und Absolventen, die sich besonders für die Lehre oder Forschung an der FHWien der WKW engagieren und so zur stetigen Weiterentwicklung der Hochschule beitragen.

Die Preisträger:

Hannes Glavanovits: Der Alumnus des Diplom-Studiengangs Marketing & Sales ist Leiter Werbung & Information bei SPAR.

Der Alumnus des Diplom-Studiengangs Marketing & Sales ist Leiter Werbung & Information bei SPAR. Markus Pusta: Der Absolvent des Diplom-Studiengangs Immobilienwirtschaft und des Master-Studiengangs Immobilienmanagement ist Geschäftsführer der Pusta & Partner Hausverwaltungs GmbH.

Der Absolvent des Diplom-Studiengangs Immobilienwirtschaft und des Master-Studiengangs Immobilienmanagement ist Geschäftsführer der Pusta & Partner Hausverwaltungs GmbH. Michael Szücs: Er absolvierte an der FHWien der WKW den Diplom-Studiengang Finanz-, Rechnungs- & Steuerwesen und ist nun Head of Financial Services, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Zertifizierter Finance Compliance Officer bei Grant Thornton Austria.

Studium als Grundstein für Karrieren

„Mit Freude und Stolz blicken wir auf die erfolgreichen Laufbahnen vieler Absolventinnen und Absolventen der FHWien der WKW. Für sie bildete die Ausbildung an unserer Hochschule das Sprungbrett für Karrieren im In- und Ausland. Mit dem Alumni Award, den wir seit 17 Jahren vergeben, rücken wir einige unserer über 15.900 Alumni stellvertretend für viele andere ins Rampenlicht“, freut sich FHWien-Geschäftsführer Stephan Gasser.

