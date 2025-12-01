Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Dienstag, 2. Dezember, gastiert das Theater Center Forum mit Molières Komödie „Der eingebildete Kranke" in einer Inszenierung von Rochus Millauer im Theater am Steg in Baden; Beginn ist um 20 Uhr. Karten unter 0676/9620263, Rochus Millauer, und an der Abendkasse; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy@baden.gv.at.

Im Cinema Paradiso Baden wiederum steht am Mittwoch, 3. Dezember, ab 19.30 Uhr eine Lesung von Karl-Markus Gauß auf dem Programm, nach der Johannes Holzhausens Porträt „Schlendern ist mein Metier“ zu sehen ist. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Ebenfalls am Mittwoch, 3. Dezember, spielt das Theater Asou ab 16 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk für Kinder ab fünf Jahren Rudyard Kiplings „Das Dschungelbuch“. Am Donnerstag, 4. Dezember, folgt ab 20 Uhr die mit Musik kombinierte Lesung „Westernhelden“, in der Michael Köhlmeier und Hans Theessink mit Stimme und Gitarre in das Leben im Wilden Westen eintauchen. Zudem bringen die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt am Montag, 8. Dezember, ab 20 Uhr ihr Kabarett „Kugel & Keks 2.0“ auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail office@wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Beethovenhaus Baden hält der Gerichtsmediziner Univ.Prof. Dr. Christian Reiter am Donnerstag, 4. Dezember, ab 19 Uhr für Musikbegeisterte sowie historisch und medizinisch Interessierte den Vortrag „Neues über Beethovens Schwerhörigkeit“. Nähere Informationen und Karten unter 02252/86800-630, e-mail tickets@beethovenhaus-baden.at und www.beethovenhaus-baden.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten präsentieren Peter Hörmanseder und Robert Stachel am Donnerstag, 4. Dezember, den „Maschek-Jahresrückblick“. Am Freitag, 5. Dezember, folgt „Vorhang auf – Erlesenes und Erlebtes“ von und mit Heinz Marecek; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office@buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten@buhneimhof.at.

„Weihnachten Last Minute“ feiert das Kabarettduo Flo und Wisch, Florian Roehlich und David Krammer, am Donnerstag, 4. Dezember, im Theater Forum Schwechat, ehe hier am Freitag, 5. Dezember, die Travestie-Revue der Manne-Quins als Weihnachtsshow zu sehen ist. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail karten@forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

In der Österreich-Premiere von „Tournament“ am Freitag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten hinterfragt der australische Choreograf Adam Linder die historische Verbindung von Tanz und Musik und bringt dafür fünf Tänzerinnen und Tänzer mit dem Solistenensemble Kaleidoskop zusammen, das eine eigens von Ethan Braun komponierte Partitur zu Gehör bringt. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail karten@festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Am Freitag, 5. Dezember, präsentiert auch Nora Sophie Aigner ab 19.30 Uhr in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag ihr Buch „... weil ich jeden Morgen an dich denke“, ein Plädoyer für die Inklusion chronisch kranker Menschen; musikalisch umrahmt wird der Abend von Alex & Friends. Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach indes gestalten Wolfgang Böck mit heiter-beschaulichen Weihnachtsgeschichten sowie die Wald4tler Hoftheater Kombo am Freitag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr „Die große Weihnachtsshow“. Am Samstag, 6. Dezember, folgt ab 19.30 Uhr Nina Hartmann mit ihrem Kabarettprogramm „Good Weibrations“, am Montag, 8. Dezember, ab 16 Uhr „Ein Fest des Lachens“, bei dem Heinz Marecek Loriot, Herbert Rosendorfer, Friedrich Torberg, Werner Schneyder, Hugo Wiener, Robert Gernhardt, Alfred Polgar u. a. zu Wort kommen lässt. Nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail office@hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Samstag, 6. Dezember, spielen Monika Tertinek und Leopold Grausam ab 15 Uhr im Lebensbogen in Grünbach am Schneeberg für Kinder ab drei Jahren ihr Marionettentheater „Drache Funki und das Naschteuferl“, in dem sich das Eichkatzerl Nuxi und der Ökodrache Funki wieder für ein faires Miteinander einsetzen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0676/4673020, e-mail eva.bagherpur@lebensbogen.at und www.lebensbogen.at.

Mit „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ von Astrid Lindgren startet das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten am Samstag, 6. Dezember, um 13 Uhr seine diesjährigen Adventlesungen für Kinder (ab fünf Jahren) und Familien. Danach stehen zwei Salzburger „Jedermänner" mit ihren Soloprogrammen auf der Bühne: am Dienstag, 9. Dezember, ab 20 Uhr Philipp Hochmair mit Adalbert Stifters „Der Hagestolz“ sowie am Mittwoch, 10. Dezember, ab 19.30 Uhr Lars Eidinger mit Bertolt Brechts „Hauspostille“. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail karten@landestheater.net und www.landestheater.net.

Wie jedes Jahr, so wird auch heuer in der Stadtgalerie Mödling „Die Weihnachtsgeschichte" nach dem Roman von Charles Dickens als Musical von teatro, des Vereins zur Förderung des Musiktheaters für junges Publikum, gespielt; Premiere ist heuer am Samstag, 6. Dezember, mit Beginn um 18.30 Uhr. Zu sehen ist die Produktion (Textbuch: Norbert Holoubek, Musik: Norberto Bertassi und Walter Lochmann, Choreografie: Rita Sereinig, Regie: Lena Mausser) weiters am 12., 19. und 22. Dezember jeweils ab 18.30 Uhr, am 7. und 23. Dezember jeweils ab 16 Uhr, am 13. Dezember ab 14 Uhr, am 20. Dezember ab 14 und 18.30 Uhr sowie am 21. Dezember ab 11 und 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail teatro@diestadtgalerie.at und www.diestadtgalerie.at bzw. www.teatro.at.

Der Tag der offenen Tür in der Synagoge Baden bietet am Sonntag, 7. Dezember, u. a. in der Synagoge ab 14 Uhr den Vortrag „Synagoge Baden: Geschichte und Besonderheiten" sowie im ZiB, dem Zentrum für interkulturelle Begegnung, ab 15 Uhr das Dialogprogramm „Likrat – Lass uns reden!“ mit jüdischen Jugendlichen und ab 16 Uhr „Ask the Rabbi“ mit Landesrabbiner Schlomo Hofmeister. Der Eintritt ist frei; Zutritt nur mit Lichtbildausweis. Nähere Informationen unter www.ikg-wien.at/tdot-baden25.

Ebenfalls am Sonntag, 7. Dezember, spielt Cordula Nosseks Dachtheater im Rahmen von „MiMiS Sonntag“ ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach für Kinder ab drei Jahren „Als die Wikinger Weihnachten entdeckten“. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail kultur@mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

„Eine LiteraTOUR von Säge bis Brecht“ unternehmen Marianne Sägebrecht und Simeon Goshev am Klavier am Dienstag, 9. Dezember, ab 18.30 Uhr beim „Bösendorfer Festival“ in den Kasematten von Wiener Neustadt. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint@wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at bzw. www.kasematten-wn.at und www.boesendorfer-wn.at.

„Love Poems“ von Alexander Puschkin, Pablo Naruda, Rumi, Friedrich Schiller, William Shakespeare, Johann Wolfgang Goethe, Clemens Brentano, Heinrich Heine, Christian Morgenstern, Franz Grillparzer, Rainer Maria Rilke, Erich Fried u. a. präsentiert der Regisseur, Schauspieler und Poet Sir Kristian Goldmund Aumann am Dienstag, 9. Dezember, ab 20 Uhr im Star Movie Tulln. Umrahmt werden die Liebesgedichte der Weltliteratur von Love Songs von Charles Aznavour, der Black Eyed Peas, Ennio Morricone, Bette Midler, der Righteous Brothers, Meat Loaf, Jacques Offenbach, Frank Sinatra, Etta James, Giacomo Puccini und Paolo Conte. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02272/23000 und www.starmovie.at bzw. www.kunstverbindetmenschen.com.

Am Dienstag, 9. Dezember, wird auch ab 18 Uhr im Georg-Schütz-Saal in Oeynhausen die von Josef und Sigrid Atterbigler zusammengestellte „Geschichte Oeynhausens. Geschichte, Erinnerungen, Fakten und Bilder. 1771 – 2023“ präsentiert. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-380, Walter Skoda, e-mail walter.skoda@traiskirchen.gv.at und www.traiskirchen.gv.at.

Die als Einstimmung auf die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 unter dem Motto „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit.“ im Landesklinikum Mauer konzipierte Vortragsreihe „Impulse für Kopf und Herz“ bringt am Dienstag, 9. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten einen Vortrag von Roman Szeliga zum Thema „Humor im Job: der unterschätzte Erfolgsfaktor“. Karten unter www.oeticket.com/eventseries/impulse-fuer-kopf-und-herz-3810757; nähere Informationen bei der LEADER-Region Tourismusverband Moststraße unter 0676/3596922, e-mail office@moststrasse.at und www.moststrasse.at.

Über Anstand und Etikette, Gestaltungsmacht und Machtmissbrauch sowie den schmalen Grat zwischen Durchsetzungskraft und Empathie diskutieren die Wirtschaftscoachin und Psychotherapeutin Christine Bauer-Jelinek sowie der Unternehmer und Trainer Thomas Schäfer-Elmayer beim nächsten Kamingespräch der Kultur.Region.Niederösterreich am Mittwoch, 10. Dezember, ab 19 Uhr in der Galerie Bruckmeierei in Eichgraben. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 0676/88405867, e-mail kamingespraeche@kulturregionnoe.at und www.kulturregionnoe.at/kamingespraeche.

Schließlich spielt das Landestheater Niederösterreich am Mittwoch, 10. Dezember, ab 19.30 Uhr und am Donnerstag, 11. Dezember, ab 10.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt „Das Schloss“ von Franz Kafka in der Inszenierung von Gernot Grünewald. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail tickets@stadttheater-wn.at und www.stadttheater-wn.at.