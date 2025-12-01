Glättebildung an exponierten Stellen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich präsentieren sich am heutigen Montag überwiegend salznass. Im Raum Laa an der Thaya, Allentsteig, Zwettl, Scheibbs, Kirchberg an der Pielach, Groß Gerungs, Waidhofen an der Ybbs, Gloggnitz und Aspang kommt es an exponierten Stellen zu Reifglättebildung. In höheren Lagen und Walddurchfahrten gibt es im Bereich Persenbeug und Dobersberg vereinzelt gestreute Schneefahrbahnen.

Im Raum Bruck an der Leitha, Kirchberg, Mödling, Tulln, Gänserndorf, Laa an der Thaya, Poysdorf, Wolkersdorf, Baden, Hollabrunn, Amstetten, Korneuburg, Ravelsbach und Persenbeug kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh von -3 Grad in Aspang, Gloggnitz, Pottenstein, Gaming und Groß Gerungs bis +5 Grad, die in Zistersdorf, Pottenstein und Spitz gemessen wurden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an winterdienststelle@noel.gv.at