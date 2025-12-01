OeEB & ACP mit neuem Dachfonds für Klimainvestitionen in Emerging Markets: Erstes Closing des ACP OeEB Climate Impact Fund erfolgt

Wien (OTS) -

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) und die Accession Capital Partners (ACP) Gruppe, ein führender europäischer Berater und Asset Manager im Bereich Private Equity und Private Debt, haben gemeinsam einen neuen Dachfonds auf den Markt gebracht: den ACP OeEB Climate Impact Fund. Der Fonds zielt neben einer attraktiven Rendite darauf ab, den Klimaschutz zu fördern und die Lebensbedingungen von Menschen in Emerging Markets zu verbessern. Das erste Closing ist bereits erfolgt und der Fonds ist noch für 12–18 Monate für weitere Kapitalzusagen offen.

Der ACP OeEB Climate Impact Fund wird in rund 10 etablierte Private Equity- und Infrastruktur-Zielfonds in Emerging Markets investieren. Alle Zielfonds fokussieren entweder auf erneuerbare Energien und Speicherlösungen und/oder investieren in Unternehmen in anderen klimarelevanten Sektoren, etwa Climate Tech, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft oder umweltfreundliche Mobilität.

„Mit dem ACP OeEB Climate Funds setzen wir nach dem Gutmann OeEB Impact Fund einen weiteren Meilenstein in der Private Equity-Geschichte der OeEB. Besonders in Entwicklungsländern ist Eigenkapital, das Unternehmenswachstum ermöglicht, ein wichtiges Entwicklungsinstrument. Privaten Investoren wird die Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit der OeEB und anderen internationalen Entwicklungsbanken, ihr Kapital sinnstiftend und ertragreich zu investieren“, so Hannes Manndorff, Managing Director der Abteilung Private Equity der OeEB, die auf rund zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Impact Investing im Privatsektor von Entwicklungs- und Schwellenländern verweisen kann.

Klimainvestitionen in Emerging Markets erzielen attraktive Renditen

„Uns geht es darum, privates Kapital zu mobilisieren und zu demonstrieren, dass Klimainvestitionen in Emerging Markets auch für institutionelle Investoren aus dem europäischen Raum attraktiv sind. Gleichzeitig wollen wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Lebensbedingungen der Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern verbessern – ein zentrales strategisches Ziel der OeEB“, betont Sabine Gaber, CEO und Mitglied des Vorstandes der OeEB.

„Die Zusammenarbeit mit der Oesterreichischen Entwicklungsbank ist nicht nur ein Meilenstein für unsere beiden Institutionen, sondern auch ein persönliches Anliegen für mich. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Auswahl, Gestaltung und Verwaltung von Fonds für langfristig orientierte Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen, Banken und Family Offices, haben wir als ACP Gruppe seit unserer Gründung mittelständische Unternehmen bei Ihrem nachhaltigen Wachstum unterstützt. Gemeinsam mit der OeEB bündeln wir unsere Stärken, um mit uns anvertrautem Investorenkapital eine konkrete und messbare entwicklungspolitische Wirkung zu erzielen – und gleichzeitig eine attraktive finanzielle Rendite anzustreben“, sagt Franz Hörhager, Gründer und Chairman der ACP Gruppe.

„Wir freuen uns über den erfolgreichen Start der Aktivitäten des ACP OeEB Climate Impact Fund und sind dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen in diese einzigartige Partnerschaft zwischen OeEB und ACP Gruppe“, ergänzt Christian Stix, Partner und Head of Investor Relations der ACP Gruppe. „Mit unserem Dachfonds-Ansatz ermöglichen wir institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Private Equity- und Infrastrukturstrategien in klimarelevanten Sektoren. Damit verbinden wir gezielten Klimanutzen mit einem professionell gesteuerten Risikoprofil.“

60 % des Kapitals fließen in wachstumsstarke Märkte in Asien

Die Lösung der Klimakrise entscheidet sich maßgeblich in den Emerging Markets. Die Fakten sprechen für sich: Zwei Drittel der Emissionen entstehen in Emerging Markets und die Tendenz ist steigend. Die Menschen vor Ort sind überproportional von den negativen Folgen des Klimawandels betroffen. Darüber hinaus lassen sich Treibhausgase in Emerging Markets wesentlich kostengünstiger reduzieren als in entwickelten Märkten. Zudem können Projekte im Bereich erneuerbarer Energien sowie Investitionen in Unternehmen, die in anderen klimarelevanten Sektoren tätig sind, wie etwa E-Mobility-as-a-Service oder Recycling von E-Waste, in Emerging Markets höhere Renditen generieren als in Europa oder den USA.

Der ACP OeEB Impact Fund wird mindestens 60 % des Kapitals in die wachstumsstärksten Märkte in Asien und geringere Anteile in Lateinamerika und Afrika investieren. Insgesamt wird das Gesamtportfolio des Dachfonds mehr als 100 Projekte umfassen – aufgeteilt auf die rund 10 Zielfonds. Dies bietet den Investoren eine breite Diversifizierung über Länder, Geschäftsmodelle, Technologien, Projektphasen und Währungen, und damit ein optimiertes Risikoprofil.

Weitere Informationen

Weitere Details des ACP OeEB Climate Funds sind hier verfügbar: www.acp-oeeb-impact.com

Über die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit 2008 die Entwicklungsbank der Republik Österreich und zu 100 %im Besitz der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Als Spezialinstitut finanziert sie private Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sowohl wirtschaftlich als auch entwicklungspolitisch sinnvoll sein müssen. Projektbegleitend werden Programme unterstützt, mit denen zusätzliche Entwicklungseffekte erzielt werden. www.oe-eb.at.