KURIER präsentiert Kooperation mit „Die 101 besten Hotels Österreich & Südtirol“

Kitzbühel (OTS) -

Das KURIER Medienhaus setzt neue Impulse in der Zusammenarbeit von Medien und Hotellerie. Geschäftsführer Richard Grasl und Marlene Auer, stv. Chefredakteurin des KURIER und Chefredakteurin der KURIER freizeit haben in Kitzbühel gemeinsam mit Carsten K. Rath, Founder „Die 101 Besten“ die Kooperation mit „Die 101 besten Hotels Österreich & Südtirol“ präsentiert. Bei dem exklusiven Empfang vor dem im Entstehen befindlichen Hotel Zur Tenne waren auch Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Klaus Winkler, Bürgermeister von Kitzbühel, Christian Harisch, Hotelier und Immobilien-Unternehmer, Viktoria Veider-Walser Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, Unternehmerin, Bundesministerin a.D. Elisabeth Köstinger, Schauspieler Christoph Luser und der Stadtpfarrer von Kitzbühel, Michael Struzynski.

Marlene Auer: „Die Berichterstattung über Hotels ist wesentlicher Teil unserer großen redaktionellen Offensive im Reisebereich. Seit Herbst widmet die KURIER freizeit jede Woche ein eigenes Themenfeld innerhalb des Reiseressorts dem Bereich der Hotels. Wir kommen damit dem steigenden Leserinteresse nach und möchten mit fundierten und unabhängigen Berichten über Hotels und Hotelprojekte nicht nur qualitative Inhalte bieten, sondern auch Orientierung und Inspiration für den nächsten Urlaub oder die nächste Geschäftsreise. Darüber hinaus werden die Ergebnisse des „Die 101 Besten“-Rankings in regelmäßigen Abständen im Blatt und digital publiziert.“

„Wir starten mit „Die 101 Besten“ in eine zukunftsweisende Partnerschaft, um das erfolgreiche Produkt aus Deutschland und der Schweiz auch in das Tourismusland Österreich zu holen. Mit Carsten K. Rath haben wir den idealen Partner gefunden und wollen die Geschäftsbeziehungen in Zukunft weiter intensivieren“, erklärte Richard Grasl.

Hotelranking „Die 101 Besten“ – Maßstab für Exzellenz in der modernen Hotellerie

Das jährliche Ranking „Die 101 besten Hotels“ gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der internationalen Hotellerie. Es ist ein Barometer für Qualität, Innovation und außergewöhnliche Gastlichkeit. Das Ranking basiert auf Gästebewertungen, Rezensionen der besten Portale und Beurteilungen von Experten. Entwickelt wurde es von der Münchner „International University of Applied Sciences“. Verfolgt wird damit der klare Anspruch, jene Häuser sichtbar zu machen, die Standards setzen und die Zukunft der Hotellerie aktiv mitgestalten. So finden sich unter den 101 Besten sowohl traditionsreiche Grandhotels als auch visionäre Boutiquehotels, architektonische Meisterwerke ebenso wie versteckte Rückzugsorte in spektakulären Landschaften. https://die-101-besten.com/

Founder Carsten K. Rath: „Wir sind sehr stolz, mit dem KURIER den führenden Medienpartner in Österreich an unserer Seite zu haben. Gemeinsam öffnen wir den österreichischen Hoteliers die Türen zu unseren luxusaffinen und lifestyle-orientierten Gästen in Deutschland und der Schweiz und geben diesen Reisenden mit den "Die 101 Besten" die Orientierung, nach der sie suchen. Ich freue mich zudem, den Leserinnen und Lesern des KURIER in meiner Kolumne die faszinierende Welt der Hotellerie ein Stück näherbringen zu dürfen.“

Hier geht es zu den Fotos. Credit: KURIER / Martina Berger

https://albacommunications.pixieset.com/kooperationkurier101besthotels/