Die Jahrestagung des österreichischen Heilbäder- und Kurorteverbandes brachte Branchenwissen und Zukunftsperspektiven zusammen

Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Anlässlich der Jahrestagung des Österreichischen Heilbäder- und Kurorteverbands (ÖHKV) im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf am 6. und 7. November 2025 tauschten sich Fachleute aus Medizin, Wissenschaft und Praxis sich aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Kur- und Präventionsmedizin aus. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig richtete ihre Grußworte per Videobotschaft an die Teilnehmer:innen und betonte die Bedeutung der österreichischen Kurorte als Teil eines modernen Gesundheitssystems.

Fachliche Schwerpunkte und Diskussionen

a.o. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, beschrieb das Kurwesen als Bestandteil einer modernen Gesundheitsvorsorge, in der medizinische, soziale und ökonomische Aspekte ineinandergreifen. Mag.a Canan Aytekin, Generaldirektor-Stellvertreterin der Pensionsversicherung, ging auf die Rolle der Pensionsversicherung bei Reha und Gesundheitsvorsorge ein. Birgit Farnleitner, MA widmete sich dem Thema Nachhaltigkeit und beleuchtete die Verantwortung von Kurbetrieben im Umgang mit Ressourcen, Klima und gesellschaftlicher Gesundheit.

Das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf bot als Gastgeber der Veranstaltung mit Einbindung des Kultursaals den passenden Rahmen. „Bad Tatzmannsdorf zählt zu den Orten mit langer Tradition und der größten Vielfalt an natürlichen Heilmitteln in Österreich. Die Ausrichtung der ÖHKV-Tagung hat gezeigt, wie wichtig es ist, Bewährtes zu reflektieren, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam neue Wege zu denken. Innovation und Tradition stehen dabei nicht im Widerspruch – sie bilden das Fundament für eine zukunftsorientierte Präventionsmedizin.“

— Mag. Andreas Leitner, Geschäftsführer REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf und Vizepräsident des ÖHKV

Über den ÖHKV

Der Österreichische Heilbäder- und Kurorteverband (ÖHKV) ist die zentrale Interessenvertretung der österreichischen Kur- und Gesundheitsbetriebe. Er fördert Forschung, Qualitätssicherung und Austausch im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Seit November 2025 ist auch Mag. Andreas Leitner im Präsidium mit der Funktion des Vizepräsidenten betraut.