  • 01.12.2025, 07:07:03
  • /
  • OTS0006

Xlife Sciences AG erzielt Durchbruch bei der Früherkennung von Alzheimer und erschließt bedeutendes Marktpotenzial

NeurMex revolutioniert die Früherkennung von Alzheimer.
Zürich (OTS) - 

Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat gemeinsam mit der saniva diagnostics GmbH einen bedeutenden Meilenstein erreicht: NeuroMex ist das weltweit erste zertifizierte und klinisch validierte Medizinprodukt zur Früherkennung der Alzheimer-Krankheit auf Basis der Erfassung motorischer Reaktionsfähigkeit. Das Gerät hat nun nach FDA (513g) und MDR (CE) Zertifizierungen erfolgreich die entscheidenden klinischen Studien abgeschlossen.

NeuroMex erreicht eine Genauigkeit von 83,5 % bei der Identifizierung von Alzheimer im Frühstadium - ganz ohne herkömmliche kognitive Tests - und ermöglicht damit ein schnelles, skalierbares präventives Screening. Mit dem Eintritt in die Verpartnerungs-Phase ist das Medizinprodukt nun bereit, zu einem festen Bestandteil jährlicher Gesundheitsuntersuchungen zu werden und eröffnet erhebliche Umsatzpotenziale sowie strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pharmasektor.

"NeuroMex revolutioniert die Früherkennung, ermöglicht rechtzeitige Interventionen und eine optimierte Ressourcennutzung im Gesundheitswesen", sagte Jenny Nisser, Geschäftsführerin der saniva diagnostics GmbH. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, ergänzte: "Damit positioniert sich Xlife Sciences an der Spitze eines Multi-Milliarden-Marktes für neurodegenerative Diagnostik und präventive Versorgung."

Durch die Kombination aus bahnbrechender Wissenschaft, regulatorischer Zulassung und klinischer Validierung ist Xlife Sciences einzigartig aufgestellt, um die Verbreitung voranzutreiben, Partnerschaften zu beschleunigen und einen bedeutenden Beitrag für Patienten, Gesundheitssysteme und Investoren zu leisten."

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger ("Accelerator") auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über saniva diagnostics GmbH

Die saniva diagnostics GmbH ist ein 2019 gegründetes deutsches Medizintechnikunternehmen aus dem Bereich der Diagnostik mit Sitz in Erfurt (Deutschland). Das Unternehmen, welches als Spin-off des Universitätsklinikums Jena entstand, entwickelt als Patentinhaber ein motorisches Testinstrument zur Früherkennung von neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen unter: https://www.sanivadiagnostics.com

Rückfragen & Kontakt

Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
