ORF startet Suche nach Volunteers für den Eurovision Song Contest 2026

Wien (OTS) -

Im Mai 2026 ist es wieder so weit: Österreich wird zur größten Bühne für internationale, musikalische Unterhaltung, denn der Eurovision Song Contest feiert in Wien sein 70. Jubiläum. Daher sucht der ORF bis zu 800 Volunteers, die diesen Megaevent unterstützen und einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen. Alle Interessierten können sich ab sofort online unter songcontest.ORF.at als Volunteer registrieren.

2026 steht der ESC einmal mehr unter dem Motto „United By Music“. Für dieses Fest der Musik werden motivierte, umweltbewusste, begeisterte, freundliche und empathische Menschen gesucht. Um sich als Volunteer beim Eurovision Song Contest zu engagieren, gelten folgende Voraussetzungen:

-- Volljährigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung

-- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind von Vorteil

-- Teilnahme zumindest an einem Casting

-- Verfügbarkeit zwischen 27. April und 17. Mai 2026 in Wien

Michael Krön, Executive Producer des ESC 2026: „Unsere Volunteers werden den Eurovision Song Contest mit viel Engagement und Herzlichkeit repräsentieren und sind wichtige Ansprechpersonen für unsere Gäste. Gerade der ESC steht für Vielfalt und gelebte Inklusion, und diesen Geist wollen wir auch mit unseren Volunteers sichtbar machen. Wir freuen uns daher über Registrierungen aus allen Nationen, in allen Sprachen und von allen Altersgruppen – Volljährigkeit vorausgesetzt – und darauf, gemeinsam ein einzigartiges Flair zu schaffen.“

Video-Registrierung für Interessierte ab sofort unter songcontest.ORF.at möglich

Interessierte können sich ab heute, dem 1. Dezember, mit Video und Lebenslauf für das Auswahlverfahren um einen der 800 begehrten Plätze anmelden. Möglich macht das eine Kooperation zwischen dem ORF und dem jungen Start-up nurdu, das mit einem Video-Tool neue Chancen bieten möchte.

Jan-Peter Ruhso, CEO von nurdu: „nurdu ist eine innovative Plattform, die Menschen jeder Altersgruppe durch kurze Selfie-Videos eine persönliche und einfache Möglichkeit bietet, sich sichtbar zu machen und Potenziale jenseits von Lebensläufen zu zeigen. Für den ORF eröffnet nurdu so einen direkten Zugang zu engagierten Volunteers, die mit Authentizität und Motivation überzeugen und damit ideal zum Teamgeist des Eurovision Song Contest passen.“

Für die erste Runde wird entweder ein Computer mit Webcam und Mikrofon oder ein Smartphone oder Tablet (mit Kamera- und Sprachaufnahmefunktion) benötigt. Alle, die eine unterstützende Tätigkeit auf freiwilliger Basis anstreben, bekommen drei Fragen gestellt und haben pro Frage bis zu 60 Sekunden Zeit, diese zu beantworten. Die Video-Antworten können entweder direkt über den Web-Browser oder in der App aufgenommen oder als Datei hochgeladen werden. Das Onlineformular ist bis einschließlich 28. Jänner 2026, 23.59 Uhr, geöffnet und auf der offiziellen ESC-Homepage unter songcontest.ORF.at zu finden. Ebenfalls dort werden häufig gestellte Fragen (FAQs) rund um das Thema Volunteers beantwortet.

Vielfältige Unterstützungsbereiche

Alle, die in der ersten Runde mit ihrem Video und Lebenslauf überzeugen konnten, werden zu einem persönlichen Casting eingeladen. Dabei stellen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Sprachkenntnisse unter Beweis und werden auch für ihre persönliche Akkreditierung fotografiert. Im Verlauf des Casting-Gesprächs wird gemeinsam versucht, einen geeigneten Aufgabenbereich zu finden. Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Ausland werden gebeten, zum Casting am 15. März 2026 nach Wien zu kommen.

Ob kreativ, organisatorisch oder kommunikativ – registrieren kann man sich für folgende Bereiche:

-- Guest & Delegation Services

Betreuung von akkreditierten Personen (z. B. Welcome Desk, Delegation Hosts)

-- Audience & Public Interaction

Informationsvermittlung, Betreuung des Publikums (z. B. Eurovision Village, Euroclub)

-- Operations & Venue Management

Assistenz auf dem Veranstaltungsgelände (z. B. Akkreditierung, Backstage Host)

-- Media & Communication

Koordination und Kommunikation in Medienbereichen (z. B. Pressezentrum, Social Media)

-- Transport & Logistics

Logistischer Support und Auskünfte (z. B. Shuttle-Services, Transportation)

-- Sustainability & Support

Unterstützung in Nachhaltigkeit und Organisation in flexiblen Bereichen (z. B. Green Event, Teamleader, Allrounder)

Neben dem offiziellen Outfit erhalten die Volunteers Verpflegung und sind während ihrer Anwesenheit unfallversichert. Der Eurovision Song Contest bietet die besondere Chance, Menschen aus vielen Ländern kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen. Mit ihrem Engagement und positiven Spirit leisten die Volunteers einen wichtigen Beitrag zum Erfolg dieses Megaevents.

Ehemalige ESC-Volunteers berichten über ihre Erfahrungen

Astrid Roth (53) erfüllte sich 2015 ihren Wunsch, hinter die Kulissen des größten Musikevents der Welt zu schauen. „Die Atmosphäre unter den Volunteers war einzigartig! Wir alle hatten ein gemeinsames Ziel, allen Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.“

„Besonders wertschätzend fand ich die positiven Gespräche mit Fans und Delegationen, und wir wurden für Wiens einzigartige Gastfreundschaft gelobt“, berichtet Verena Pölzler (31) und empfiehlt allen Interessierten, „nicht lange überlegen, sondern einfach bewerben!“