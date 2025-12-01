Bundesheer: Aviso zu High-Level-Konferenz „Woman, Peace and Security“ beim Bundesministerium für Landesverteidigung

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 4. Dezember, veranstaltet das Bundesministerium für Landesverteidigung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der UN-Resolution 1325 eine High-Level-Konferenz unter dem Titel „Women, Peace and Security“. Vor dem Hintergrund der österreichischen Kandidatur für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen soll diese Veranstaltung das bisherige Engagement Österreichs würdigen und gleichzeitig das künftige Bekenntnis zur Umsetzung von Resolution 1325 bekräftigen.

Zu den Teilnehmenden zählen unter anderem Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, hochrangige Vertreterinnen und Vertreter des Bundesheeres sowie Repräsentantinnen internationaler Institutionen und ausländischer Streitkräfte.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 3. Dezember, 18:00 Uhr, unter +43 664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at erwünscht.

Ablauf

14:00 Uhr Eröffnung Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

14:45 Uhr Panel I:

Major-General Cheryl Pearce

Irene Fellin

Major-General Laura Maria Swaan Wrede

Col Jayne Lawlor

16:45 Uhr Panel II:

Major-General Anita Asmah

Commander Hind Jirari

Col Dr. Manal Abu Al-Ghanam

Major-General Joyce Sitienei

Major Antoine Haditchy

Zeit & Ort

Ab 13:30 Uhr, AG Rossau, Festsaal, Rossauer Lände 1, 1090 Wien