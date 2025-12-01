- 01.12.2025, 07:00:34
- /
- OTS0003
Bundesheer: Aviso zu High-Level-Konferenz „Woman, Peace and Security“ beim Bundesministerium für Landesverteidigung
Am Donnerstag, dem 4. Dezember, veranstaltet das Bundesministerium für Landesverteidigung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der UN-Resolution 1325 eine High-Level-Konferenz unter dem Titel „Women, Peace and Security“. Vor dem Hintergrund der österreichischen Kandidatur für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen soll diese Veranstaltung das bisherige Engagement Österreichs würdigen und gleichzeitig das künftige Bekenntnis zur Umsetzung von Resolution 1325 bekräftigen.
Zu den Teilnehmenden zählen unter anderem Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, hochrangige Vertreterinnen und Vertreter des Bundesheeres sowie Repräsentantinnen internationaler Institutionen und ausländischer Streitkräfte.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 3. Dezember, 18:00 Uhr, unter +43 664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at erwünscht.
Ablauf
14:00 Uhr Eröffnung Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
14:45 Uhr Panel I:
Major-General Cheryl Pearce
Irene Fellin
Major-General Laura Maria Swaan Wrede
Col Jayne Lawlor
16:45 Uhr Panel II:
Major-General Anita Asmah
Commander Hind Jirari
Col Dr. Manal Abu Al-Ghanam
Major-General Joyce Sitienei
Major Antoine Haditchy
Zeit & Ort
Ab 13:30 Uhr, AG Rossau, Festsaal, Rossauer Lände 1, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA