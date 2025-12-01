Neuer Pressesprecher von Staatssekretär Schellhorn

Wien (OTS) -

Lundwall ist promovierter Politikwissenschafter der Universität Cambridge und war zuvor Senior Press Secretary und Senior Spokesperson im britischen Finanzministerium (HM Treasury) für zwei britische Finanzminister. Dort leitete er die Pressearbeit und Medienstrategie des Ressorts und betreute nationale und internationale Leitmedien zu Fragen der Wirtschafts- und Wachstumspolitik, Künstlichen Intelligenz, internationalen Finanzforen (G7, G20, ECOFIN) sowie Energie- und Standortthemen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in strategischer Kommunikation, Regierungsarbeit und internationale Politik – unter anderem im österreichischen Bundeskanzleramt, als Nahostberater der EU-Delegation bei den Vereinten Nationen in New York sowie als österreichischer Gedenkdiener in Israel.

Kontakt:

Dr. Jakob Lundwall

+43(0) 501150 3163

+43 676 8999 3163

Jakob.lundwall@bmeia.gv.at