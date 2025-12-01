  • 01.12.2025, 06:30:33
Der Untergang der Sozialdemokratie

Neues Buch von Markus POSSET

Buchcover "Der Untergang der Sozialdemokratie"
Wien (OTS) - 

Mit „Der Untergang er Sozialdemokratie“ legt Medienökonom und Bestseller-Autor Markus Posset im Star Troopers Verlag eine literarisch-analytische Bestandsaufnahme der Sozialdemokratie vor. Das Buch ist keine persönliche Abrechnung, sondern der Versuch, den Absturz auf 17 Prozent als Ergebnis klar erkennbarer Muster zu erklären – und zu zeigen, an welcher Stelle die Partei den kurzen Weg von Wort zu Wirkung verloren hat.

In der erweiterten Ausgabe geht Posset einen Schritt weiter: Ergänzt wird die Analyse um ein Kapitel, das sich der Frage widmet, was jetzt konkret zu tun wäre – realistisch, ohne Pathos, ohne große historische Pose.

Zum Buch auf Amazon: https://amzn.eu/d/6TTk8bP

Statt der üblichen Schlagwort-Feuerwerke und Schuldzuweisungen setzt Posset auf erzählerische Verdichtung und konkrete Beobachtungen:

  • Erzählerische Szenen statt Schlagwort-Feuerwerk: Alltag, Apparat, Sitzungen, kleine und große Entscheidungen – Politik wird als gelebte Praxis gezeigt, nicht als Pressetext.

  • Konkrete Mechaniken statt Moral: Starts, Takte, Rückrufe, Kassenbons – Posset beschreibt Abläufe, Routinen und Fehlanreize, die hinter den Parolen liegen.

  • Perspektive über Personen hinaus: Personen spielen eine Rolle, doch entscheidend ist die Maschine dahinter – Strukturen, Logiken und Systeme, die Politik formen, unabhängig von einzelnen Figuren.

Gemeinsam mit NR.a.D. Max Strache (Ex-Kreisky Wahlkampfmanager), Günther Wandl (ehm. Bundesgeschäftsführer Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband) und Gerhard Posset (ehm. ÖGB Landessekretär) wurde das Buch historisch quergecheckt. Die Erzählung verbindet damit persönliche Nähe zum politischen Betrieb mit der Absicherung durch historische und politische Expertise.

Rückfragen & Kontakt

Star Troopers Digital GmbH
Rafael Haslauer
Telefon: : +4367762088129
E-Mail: rh@startroopers.ag

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
