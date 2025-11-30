- 30.11.2025, 14:28:02
- /
- OTS0022
REMINDER PK mit BM Eva-Maria Holzleitner Morgen 1. Dezember 15:00 Uhr „Gemeinsam gewaltfrei an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“
Präsentation der ersten bundesweiten Status-quo-Erhebung mit Katrin Wladasch und Johanna Blimlinger
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner lädt am Montag, den 1. Dezember 2025, zur Pressekonferenz „Gemeinsam gewaltfrei an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“. Präsentiert wird die erste bundesweite Status-quo-Erhebung von Maßnahmen und Unterstützungsangeboten bei geschlechterbasierter Gewalt an österreichischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen. Die Studie wurde vom Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte (LBI-GMR) durchgeführt und zeigt welche Strukturen bereits gut funktionieren und wo weiterer Handlungsbedarf besteht, um ein gewaltfreies Umfeld für Studierende, Forschende und Beschäftigte sicherzustellen.
Weitere Gesprächspartnerinnen sind die Studienautorinnen:
- Katrin Wladasch, Expertin für Antidiskriminierung und rechtliche Rahmenbedingungen mit über 25 Jahren Erfahrung in Wissenschaft und Praxis.
- Johanna Blimlinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team „(Un)gleichheit und Antidiskriminierung“ mit Schwerpunkt Gleichbehandlungsrecht.
Termin für Medien:
PRESSEKONFERENZ: 15:00 Uhr | Einlass ab 14:30 Uhr
Ort: Veranstaltungssaal, 2. Stock, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien
Um Akkreditierung wird gebeten unter: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWF