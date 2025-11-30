Winterspektakel in Ischgl: Saisonopening mit Weltstar Rita Ora und perfekten Schneebedingungen

Ischgl (OTS) -

Ischgl startet mit einem Bilderbuch-Saisonauftakt in den Winter 2025/26: Traumhafte Verhältnisse, perfekte Pisten und ein energiegeladenes Konzert von Rita Ora sorgten am 29. November für 13.000 Wintersport- und Musikfans für einen unvergesslichen Beginn der neuen Wintersaison.

Mit einem fulminanten Saisonauftakt und einem stimmungsvollen Konzert der international gefeierten Pop-Ikone Rita Ora eröffnete Ischgl offiziell die Wintersaison 2025/26. Bereits der erste Skitag am 27. November präsentierte sich mit perfekten Bedingungen: eine verschneite Winterlandschaft wie aus dem Bilderbuch und bestens präparierte Pisten sorgten für ideale Voraussetzungen, um die ersten Schwünge der Saison zu ziehen.

Am Samstagabend verwandelte sich der Parkplatz der Silvrettaseilbahn in eine glitzernde Open-Air-Bühne: Das legendäre „Top of the Mountain Opening Concert“ mit der britischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Rita Ora lockte tausende Besucher nach Ischgl.

Rita Ora begeistert mit Power-Show in den Tiroler Bergen

Um 18 Uhr betrat Rita Ora die Ischgl Stage – begleitet von ihrer Live-Band und einer energiegeladenen Tanz-Crew. Der britische Superstar lieferte eine Show, die dem hohen Anspruch des Ischgler Saisonauftakts mehr als gerecht wurde. Die Sängerin präsentierte eine Mischung aus ihren internationalen Chart-Erfolgen und aktuellen Songs und füllte die nächtliche Bergkulisse mit beeindruckender Energie, starker Bühnenpräsenz und kraftvollen Vocals. Mit Hits wie Your Song, Anywhere oder dem krönenden Abschlusslied Let You Love Me brachte sie das Publikum zum Mitsingen und Tanzen. Die dynamische Performance, visuelle Inszenierung und tänzerische Choreographie machten das Konzert zu einem Höhepunkt, der den Start in die neue Wintersaison eindrucksvoll markierte. Rita Ora reiht sich somit ein in die Liste der Weltstars, die Ischgl zum „Pioneer of music acts in the Alps“ gemacht haben.

Stimmungsvolles Warm-up und Ausklang mit DJ Tiffany Seguí

Bereits vor Konzertbeginn sorgte DJ Tiffany Seguí für die perfekte Einstimmung. Auch nach Rita Oras Auftritt hielt sie die energiegeladene Atmosphäre aufrecht und verwandelte das Konzertgelände in eine tanzende Winterparty unter freiem Himmel.

Ein Saisonstart wie im Bilderbuch

Bei traumhaften Pistenverhältnissen und einem musikalischen Highlight der Extraklasse ist Ischgl ein besonders beeindruckender Start in die Wintersaison gelungen. Die Kombination aus eindrucksvollen und schneereichen Wintersportbedingungen und internationalem Entertainment unterstreicht einmal mehr den Ruf des Ortes, besondere Momente in einer einzigartigen alpinen Kulisse zu schaffen.

Winter-Neuheiten in Ischgl

Zum Saisonstart warten in Ischgl gleich mehrere Neuerungen: Die beiden neuen 8er D-Line Sesselbahnen Höllbodenbahn C1 und Sassgalunbahn C3 erhöhen mit Sitzheizung, Wetterschutzhauben und dem AURO-System den Komfort und setzen mit Photovoltaik und nachhaltiger Weiterverwendung der alten Anlagen ein Zeichen in Sachen Umweltbewusstsein.

Neu ist zudem die Anbindung an das Ikon Pass-Netzwerk, das Zugang zu über 60 internationalen Skigebieten bietet. Zusätzlich feiert die Ischgl Trophy (11. bis 14. Dezember 2025) ihre Premiere – ein exklusives Tennis-Event mit Stars wie Dominic Thiem und Tommy Haas.

Poolmaterial zum Konzert mit Rita Ora steht unter folgendem Link zur Verfügung: Videomaterial zum Download.