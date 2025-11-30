KURIER ROMY Branchenfest 2025: Vier Preise für ORF-kofinanzierte Kinoproduktionen

Wien (OTS) -

Nach der glanzvollen „KURIER ROMY Gala 2025“ am Freitag, dem 28. November – zu sehen on demand auf ORF ON – sind gestern Abend beim „KURIER ROMY Branchenfest“ in Kitzbühel die Menschen hinter der Kamera ausgezeichnet worden: Regie, Drehbuch, Kamera, Produktion – also jene, die meist nicht im Rampenlicht stehen, aber maßgeblich zum Erfolg von Fernseh- und Kinoproduktionen beitragen. Die Entscheidung über die Sieger:innen in acht Kategorien hat eine Fachjury bzw. die „Branche“ selbst getroffen, darunter auch frühere ROMY-Preisträger:innen.

Mit einer Sonder-ROMY wurde die ORF/ZDF-Literaturverfilmung „Sturm kommt auf“ – abrufbar auf ORF ON – bedacht. Der Film zeige, wie gesellschaftlich bedeutsam öffentlich-rechtliches Fernsehen auch in einer veränderten Medienlandschaft ist: Der aufwendige Zweiteiler mit Josef Hader und Verena Altenberger mache die Mechanismen und persönlichen Tragödien während der schleichenden Machtergreifung der Nationalsozialisten für den heutigen Fernsehzuseher unmittelbar erlebbar. Ein so wichtiges wie hervorragend umgesetztes Projekt, das einen Sonderpreis beim KURIER ROMY Branchenfest hochverdient hat, heißt es in der Begründung.

Produzent Michael Wolkenstein, der österreichische Film- und Fernsehgeschichte geschrieben hat, und Autorin Renate Welsh erhielten jeweils die Platin-ROMY für das Lebenswerk.

Die Highlights der Verleihung der Branchen-ROMY sind am Sonntag, dem 7. Dezember, um 13.20 Uhr in einem „Seitenblicke Spezial“ in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

Als „Bester Film“ wurde der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinofilm „Perla“ von Alexandra Makarová ausgezeichnet.

In der Kategorie „Beste Doku Kino“ konnte die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Produktion „Favoriten“ von Ruth Beckermann die Trophäe holen.

Für die „Beste Regie“ wurde Anja Salomonowitz für den ORF-kofinanzierten Kinofilm „Mit einem Tiger schlafen“ mit einer Branchen-ROMY bedacht.

Und für die „Beste Kamera“ konnte sich Jo Molitoris für „Mit einem Tiger schlafen“ über einen Preis freuen.

Als „Entdeckung weiblich“ erhielt Luisa-Céline Gaffron und als „Entdeckung männlich“ Stefan Gorski – zu sehen u. a. in der ORF-Koproduktion „Im Schatten der Angst – Der Skorpion“ – eine Branchen-ROMY.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die Film- und Fernsehbranche verlangt viel Leidenschaft und Engagement vor und besonders auch hinter der Kamera. Die Branchen-ROMY holt jene Menschen vor den Vorhang, die diese Tätigkeit auf höchstem Niveau ausführen und damit den Filmstandort Österreich zu so einem besonders wertvollen machen. Der ORF ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner für Finanzierung und Sichtbarkeit heimischer Film- und Kinoproduktionen. Es ist eine Freude zu sehen, dass die vom ORF koproduzierten bzw. finanzierten Filme und Dokumentationen so zahlreich mit Preisen gewürdigt werden, das zeigt ihre hervorragende Qualität. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern zu ihren hochverdienten Auszeichnungen.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Diese Preisverleihung hat einmal mehr gezeigt, wie viele großartige Film- und Fernsehproduktionen es in unserem Land gibt. Es freut mich besonders, dass so viele Produktionen ausgezeichnet wurden, an denen der ORF beteiligt ist, die wir koproduziert und kofinanziert haben. Solche außergewöhnlichen Projekte sind stets Teamwork. Daher ist es besonders wichtig, die Arbeit jener zu ehren, die nicht im Rampenlicht stehen, sondern hinter den Kameras mit ihrem Einsatz dafür sorgen, dass hervorragende Produktionen entstehen. Herzlichen Glückwunsch allen Ausgezeichneten!“