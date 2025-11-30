Gaál: Erstmals Mitmach-Adventkalender im Gemeindebau: Nachbarschaftsservice wohnpartner lädt zum Zusammensein ein

Wien (OTS) -

Aus dem Online-Adventkalender des Nachbarschaftsservices wohnpartner wird heuer erstmals ein Mitmach-Adventkalender. Ab 1. Dezember öffnet sich täglich auf

wohnpartner-wien.at ein digitales Türchen – dahinter verbirgt sich jeweils eine Einladung in ein Grätzlzentrum von wohnpartner, in dem eine vorweihnachtliche Aktivität stattfindet.

So wird die „Stille Zeit“ zu einer täglichen Verabredung – und zu einer täglichen Chance auf Zusammensein. Bewohner*innen basteln gemeinsam, kochen zusammen oder plaudern gemütlich bei Tee und Keksen – der Advent entfaltet sich als gemeinschaftliches Erlebnis.

Kochrezepte, Bastelideen und Gewinnspiele, die zusätzlich auf der Website veröffentlicht werden, runden das Angebot ab.

„Die Adventzeit soll eine Zeit des Zusammenseins, des Miteinanders und der Gemeinschaft sein. Gleichzeitig wird zu keiner Zeit des Jahres die Einsamkeit so stark sichtbar. Darum öffnet das Nachbarschaftsservice wohnpartner in der Adventzeit mit dem Mitmach-Adventkalender jeden Tag eine neue Türe – wie die zu den wohnpartner-Grätzlzentren. Der Mitmach-Adventkalender zeigt, wie viel Verbundenheit und Verständnis füreinander entstehen können, wenn Menschen ihre Zeit, ihre Kreativität und ihren Alltag teilen. Wenn Nachbarinnen und Nachbarn zusammenkommen, gemeinsam kochen, basteln oder einfach plaudern, entsteht Gemeinschaft. Diese kleinen Begegnungen stärken das gute Miteinander – sie schenken Halt, Zuversicht und schaffen Verständnis“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Gemeinschaft erleben statt Einsamkeit und Isolation

Der Advent bietet die ideale Gelegenheit, sich mit der Nachbarschaft enger zu vernetzen und ins Gespräch zu kommen – so entsteht eine solide Basis, um etwaigen Konflikte vorzubeugen bzw. sie auf freundschaftlicher Basis zu lösen.

Daher organisiert wohnpartner quer durch Wien Treffen mit alkoholfreiem Punsch und Weihnachtsgebäck – ganz ohne Konsumationspflicht. Bei diesen festlichen Aktivitäten lernen sich Nachbarn kennen, wodurch Einsamkeit und Isolation keine Chance mehr haben.

Claudia Huemer, Bereichsleiterin bei wohnpartner, lädt herzlich zum Austausch ein: „Unser Mitmach-Adventkalender gibt Wienerinnen und Wienern die Chance, die Nachbarschaft zu entdecken und ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig bieten wir Unterstützung an, sollte es zu Unstimmigkeiten in der Hausgemeinschaft kommen. Mit kostenlosem alkoholfreiem Punsch, Maroni und Weihnachtsgebäck schaffen wir eine vorweihnachtliche Atmosphäre – perfekt für angenehme Begegnungen.“

Der wohnpartner-Adventkalender findet sich unter:

wohnpartner-wien.at

Wir lüften schon jetzt das erste Türchen:

Das bringt Montag, der 1. Dezember:

2. Bezirk:

Aktion „Komm herein!“

Bei Kaffee, Tee und Keksen kommt die Nachbarschaft zusammen.

Zudem wartet auf die Besucher*innen ein Gewinnspiel.

Montag, 1. Dezember, 10.00-12.00 Uhr

2., wohnpartner Grätzlzentrum Krieau, Engerthstraße 230, 1020 Wien