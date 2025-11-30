FPÖ – Schnedlitz: „Statt zu regieren, verfällt Kanzler Stocker in Panik und verbreitet Unwahrheiten über Herbert Kickl!“

Wien (OTS) -

Als „panisches Ablenkungsmanöver vom eigenen Totalversagen“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die jüngsten Angriffe von ÖVP-Kanzler Christian Stocker (ÖVP) auf FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl im Interview mit der „Kronen Zeitung“. Anstatt die selbst verursachten Krisen im Land zu bewältigen, flüchte sich der Kanzler der Verlierer-Koalition in haltlose Unterstellungen. „Statt die Teuerungs- und Asylkrise zu bekämpfen, verbreitet der Kanzler Märchen und Lügen über den einzigen Politiker, der die Interessen der Österreicher vertritt. Das ist der Offenbarungseid einer gescheiterten Regierung!“, so Schnedlitz.

Die Behauptung, Herbert Kickl habe als Innenminister eine „desaströse Bilanz“, sei eine „dreiste Geschichtsfälschung“. Schnedlitz erklärte dazu: „Jeder Österreicher weiß, dass Herbert Kickl der beste und konsequenteste Innenminister der Zweiten Republik war. Er hat als Einziger die Asyl-Notbremse gezogen. Die hohe Zahl an Asylwerbern in der Grundversorgung hat Kickl aufgrund der Fehlentscheidung vor seiner Amtszeit – vor allem der Willkommenspolitik 2015 – übernommen. Wer wie Stocker den Unterschied zwischen Erstanträgen und bereits in Österreich aufhältigen Menschen in der Grundversorgung nicht kennt, ist fehl am Platz. Das wahre Desaster ist die Politik dieser Verlierer-Koalition, die unser Land bis heute mit illegalen Migranten flutet und die Österreicher im Stich lässt.“

„Wenn Stocker Kickl vorwirft, nach dem Wahlsieg ‚nichts daraus gemacht zu haben‘, dann gibt er den Verrat am Wählerwillen durch die Systemparteien offen zu. Der soeben zurückgetretene Mahrer hat im Hinterzimmer zwischen SPÖ und ÖVP über die Sozialpartner dafür die Weichen gestellt. Man hat sich zu einer Verlierer-Ampel eingehängt, um einen Volkskanzler zu verhindern, wie bisher weiter zu wursteln und die eigenen Versorgungsposten zu sichern. Allen voran konnte man so den Kanzlersessel für Christian Stocker retten“, so Schnedlitz.

Abschließend richtete der FPÖ-Generalsekretär eine klare Botschaft an den Kanzler: „Die Menschen haben die Unwahrheiten der Systemparteien satt. Die panischen Angriffe von Herrn Stocker zeigen nur, dass die FPÖ auf dem richtigen Weg ist – wie es auch die aktuellen Umfragen mehr als deutlich zeigen.“