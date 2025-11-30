Glanzvolles KURIER ROMY Branchenfest 2025 für die Stars hinter der Kamera

Kitzbühel (OTS) -

Nach der glanzvollen Gala am Freitag sind gestern Abend in der KURIER ROMY Hall auf Schloss Kaps die Menschen hinter der Kamera ausgezeichnet worden: Regie, Drehbuch, Kamera, Schnitt, Musik, Produktion – also jene, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, aber maßgeblich zum Erfolg von Fernseh- und Kinoproduktionen beitragen. Beim KURIER ROMY Branchenfest wurden Preise in acht Kategorien vergeben. Produzent Michael Wolkenstein, der österreichische Film- und Fernsehgeschichte geschrieben hat, erhielt die Platin-ROMY für das Lebenswerk.

Jury-Vorsitzender und KURIER Kulturressortleiter Georg Leyrer: „Mit der KURIER Branchen-ROMY wollen wir zwei Dinge leisten: Sichtbarkeit schaffen für die Fachleute hinter Kamera, Licht, Ton, Schnitt etc., deren Arbeit oft weniger öffentlich wahrgenommen wird. Und zudem die Qualität österreichischer Film- und Fernsehproduktion fördern, indem ausgezeichnet wird, was technisch und kreativ überzeugend umgesetzt wurde.“

Die Gewinner der KURIER ROMY-Branchenpreise 2025 in den acht Kategorien

Beim KURIER ROMY Branchenfest wurden jene Personen für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet, die hinter den Kulissen für den Erfolg von Film- und Fernsehproduktionen unerlässlich sind. Die Entscheidung über die Gewinner hat eine Fachjury bzw. die „Branche“ selbst getroffen, darunter auch frühere ROMY-Preisträger.

Kategorie 1) Bester Film: PERLA

Produktion: Golden Girls Filmproduktion & Filmservices

Produzent: Tomás Krupa

Produzent Ö: Arash T. Riahi, Sabine Gruber, Ruth Beckermann

Verleih: Stadtkino Filmverleih

Regie: Alexandra Makarová

Kategorie 2) Beste Produktion: „Die Affäre Cum-Ex“

TV-Serie, 8 Episoden/1 Staffel

Produktion: X Filme Creative Pool, True Content Entertainment Produktion, Epo-Film

ProduzentInnen: Jan Schomburg, Michael Polle, Mariella Santibáñez, Ole Søndberg, Rikke Lassen, Louise Kruse

Kategorie 3) Beste Serie: „Crooks“

TV-Serie, 8 Folgen/1+ Staffel

Produktion: Wiedemann & Berg Television, Eop-Film

ProduzentInnen: Marvin Kren, Max Wiedemann, Quirin Berg

Kategorie 4) Beste Doku Kino: FAVORITEN

Regie: Ruth Beckermann / Produktion: Ruth Beckermann

Produzentin: Ruth Beckermann / Verleih: Filmladen Filmverleih

Kategorie 5) Beste Regie: MIT EINEM TIGER SCHLAFEN – Anja Salomonowitz

Kategorie 6) Beste Kamera: MIT EINEM TIGER SCHLAFEN

Kamera: Jo Molitoris / Verleih: Stadtkino Filmverleih

Kategorie 7)

Entdeckung weiblich: Luisa-Céline Gaffron

Entdeckung männlich: Stefan Gorski

Kategorie 8) PLATIN-Preise – kein Voting

Renate Welsh und Michael Wolkenstein

Als Autorin gehört Renate Welsh zu den wegweisenden Stimmen der österreichischen Jugendliteratur. Nun steht sie im Zentrum eines berührenden Porträtfilmes über das Wiedererlangen der Sprache – und über das Zuhören. Der Film wirft einen Blick zurück auf ihr bewegtes Leben, das nun bei der Branchen-ROMY mit der Lebenswerk-Auszeichnung gewürdigt wurde.

Für sein prägendes Wirken über Jahrzehnte hinweg erhielt Produzent Michael Wolkenstein die Platin-ROMY für das Lebenswerk. Mit seiner Satel Film produzierte er urösterreichischen Kult wie "Kottan ermittelt" und die "Piefke-Saga", den ersten heimischen Oscar-Kandidaten "38 - auch das war Wien" ebenso wie Publikumshits wie "Schlosshotel Orth" oder "Soko Donau".

Sonder-ROMY für „Sturm kommt auf“

„Sturm kommt auf“ zeigt, wie gesellschaftlich bedeutsam öffentlich-rechtliches Fernsehen auch in einer veränderten Medienlandschaft ist: Der aufwendige Zweiteiler mit Josef Hader und Verena Altenberger macht die Mechanismen und die persönlichen Tragödien während der schleichenden Machtergreifung der Nationalsozialisten für den heutigen Fernsehzuseher unmittelbar erlebbar. Ein so wichtiges, wie hervorragend umgesetztes Projekt, das einen Sonderpreis hochverdient hat.

Aufgrund der Kooperation wurden bei den Branchenpreisen auch vier Preise durch das Filmfestival Kitzbühel vergeben.

Der Hauptpreis für den besten Spielfilm geht an „White Snail“ des österreichisch-deutschen Regieduos Elsa Kremser und Levin Peter

Bester Dokumentarfilm: „Full Support“ der israelischen Regisseurin Michal Cohen Bester Kurzfilm international: „Teresa, Station B“ der österreichischen Regisseurin Katharina Sporrer

Bester Kurzfilm Österreich: „Night of Passage“ des iranischen Regisseurs Reza Rasouli

Hier geht es zu den Fotos. Credit: KURIER / Philipp Hutter

https://albacommunications.pixieset.com/kurierromybranchenfest2025/