- 30.11.2025, 09:43:35
- /
- OTS0007
Glanzvolles KURIER ROMY Branchenfest 2025 für die Stars hinter der Kamera
Platin-Preise für Renate Welsh und Michael Wolkenstein - Sonder-ROMY für „Sturm kommt auf“
Nach der glanzvollen Gala am Freitag sind gestern Abend in der KURIER ROMY Hall auf Schloss Kaps die Menschen hinter der Kamera ausgezeichnet worden: Regie, Drehbuch, Kamera, Schnitt, Musik, Produktion – also jene, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, aber maßgeblich zum Erfolg von Fernseh- und Kinoproduktionen beitragen. Beim KURIER ROMY Branchenfest wurden Preise in acht Kategorien vergeben. Produzent Michael Wolkenstein, der österreichische Film- und Fernsehgeschichte geschrieben hat, erhielt die Platin-ROMY für das Lebenswerk.
Jury-Vorsitzender und KURIER Kulturressortleiter Georg Leyrer: „Mit der KURIER Branchen-ROMY wollen wir zwei Dinge leisten: Sichtbarkeit schaffen für die Fachleute hinter Kamera, Licht, Ton, Schnitt etc., deren Arbeit oft weniger öffentlich wahrgenommen wird. Und zudem die Qualität österreichischer Film- und Fernsehproduktion fördern, indem ausgezeichnet wird, was technisch und kreativ überzeugend umgesetzt wurde.“
Die Gewinner der KURIER ROMY-Branchenpreise 2025 in den acht Kategorien
Beim KURIER ROMY Branchenfest wurden jene Personen für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet, die hinter den Kulissen für den Erfolg von Film- und Fernsehproduktionen unerlässlich sind. Die Entscheidung über die Gewinner hat eine Fachjury bzw. die „Branche“ selbst getroffen, darunter auch frühere ROMY-Preisträger.
Kategorie 1) Bester Film: PERLA
Produktion: Golden Girls Filmproduktion & Filmservices
Produzent: Tomás Krupa
Produzent Ö: Arash T. Riahi, Sabine Gruber, Ruth Beckermann
Verleih: Stadtkino Filmverleih
Regie: Alexandra Makarová
Kategorie 2) Beste Produktion: „Die Affäre Cum-Ex“
TV-Serie, 8 Episoden/1 Staffel
Produktion: X Filme Creative Pool, True Content Entertainment Produktion, Epo-Film
ProduzentInnen: Jan Schomburg, Michael Polle, Mariella Santibáñez, Ole Søndberg, Rikke Lassen, Louise Kruse
Kategorie 3) Beste Serie: „Crooks“
TV-Serie, 8 Folgen/1+ Staffel
Produktion: Wiedemann & Berg Television, Eop-Film
ProduzentInnen: Marvin Kren, Max Wiedemann, Quirin Berg
Kategorie 4) Beste Doku Kino: FAVORITEN
Regie: Ruth Beckermann / Produktion: Ruth Beckermann
Produzentin: Ruth Beckermann / Verleih: Filmladen Filmverleih
Kategorie 5) Beste Regie: MIT EINEM TIGER SCHLAFEN – Anja Salomonowitz
Kategorie 6) Beste Kamera: MIT EINEM TIGER SCHLAFEN
Kamera: Jo Molitoris / Verleih: Stadtkino Filmverleih
Kategorie 7)
Entdeckung weiblich: Luisa-Céline Gaffron
Entdeckung männlich: Stefan Gorski
Kategorie 8) PLATIN-Preise – kein Voting
Renate Welsh und Michael Wolkenstein
Als Autorin gehört Renate Welsh zu den wegweisenden Stimmen der österreichischen Jugendliteratur. Nun steht sie im Zentrum eines berührenden Porträtfilmes über das Wiedererlangen der Sprache – und über das Zuhören. Der Film wirft einen Blick zurück auf ihr bewegtes Leben, das nun bei der Branchen-ROMY mit der Lebenswerk-Auszeichnung gewürdigt wurde.
Für sein prägendes Wirken über Jahrzehnte hinweg erhielt Produzent Michael Wolkenstein die Platin-ROMY für das Lebenswerk. Mit seiner Satel Film produzierte er urösterreichischen Kult wie "Kottan ermittelt" und die "Piefke-Saga", den ersten heimischen Oscar-Kandidaten "38 - auch das war Wien" ebenso wie Publikumshits wie "Schlosshotel Orth" oder "Soko Donau".
Sonder-ROMY für „Sturm kommt auf“
„Sturm kommt auf“ zeigt, wie gesellschaftlich bedeutsam öffentlich-rechtliches Fernsehen auch in einer veränderten Medienlandschaft ist: Der aufwendige Zweiteiler mit Josef Hader und Verena Altenberger macht die Mechanismen und die persönlichen Tragödien während der schleichenden Machtergreifung der Nationalsozialisten für den heutigen Fernsehzuseher unmittelbar erlebbar. Ein so wichtiges, wie hervorragend umgesetztes Projekt, das einen Sonderpreis hochverdient hat.
Aufgrund der Kooperation wurden bei den Branchenpreisen auch vier Preise durch das Filmfestival Kitzbühel vergeben.
Der Hauptpreis für den besten Spielfilm geht an „White Snail“ des österreichisch-deutschen Regieduos Elsa Kremser und Levin Peter
Bester Dokumentarfilm: „Full Support“ der israelischen Regisseurin Michal Cohen Bester Kurzfilm international: „Teresa, Station B“ der österreichischen Regisseurin Katharina Sporrer
Bester Kurzfilm Österreich: „Night of Passage“ des iranischen Regisseurs Reza Rasouli
Hier geht es zu den Fotos. Credit: KURIER / Philipp Hutter
https://albacommunications.pixieset.com/kurierromybranchenfest2025/
Rückfragen & Kontakt
ALBA Communications
Petra Roth
Telefon: + 43 664 6129223
E-Mail: p.roth@albacommunications.at
Website: https://www.albacommunications.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KZD