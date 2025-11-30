- 30.11.2025, 09:38:32
- /
- OTS0006
AVISO: Kooperation zwischen Bundesheer und Verband Österreichischer Nachwuchsleistungssportmodelle
Am 02. Dezember unterzeichnen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Präsident des Verbandes der Österreichischen Nachwuchsleistungssportmodelle Thomas Wörz eine Kooperationsvereinbarung in St. Pölten. Im Anschluss erfolgt ein kurzer Rundgang mit Besichtigung der Sportstätten des Sportleistungszentrums, der im Seminarraum des Olympiazentrums endet.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- & Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 01. Dezember, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.
Ablauf
09:00 Uhr Begrüßung
- Rundgang durch die Sportstätten
- Interviewmöglichkeit
- Vorstellung Kooperation und Unterzeichnung
10:00 Uhr voraussichtliches Ende
Zeit & Ort
Ab 08:30 Uhr,
Schulgebäude des Bundesoberstufenrealgymnasiums &
der Bundeshandelsschule für Leistungssportler St. Pölten,
Bimbo-Binder-Promenade 7,
3100 St. Pölten.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA