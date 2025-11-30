  • 30.11.2025, 09:38:32
  • /
  • OTS0006

AVISO: Kooperation zwischen Bundesheer und Verband Österreichischer Nachwuchsleistungssportmodelle

Wien (OTS) - 

Am 02. Dezember unterzeichnen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Präsident des Verbandes der Österreichischen Nachwuchsleistungssportmodelle Thomas Wörz eine Kooperationsvereinbarung in St. Pölten. Im Anschluss erfolgt ein kurzer Rundgang mit Besichtigung der Sportstätten des Sportleistungszentrums, der im Seminarraum des Olympiazentrums endet.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- & Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 01. Dezember, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

09:00 Uhr Begrüßung
- Rundgang durch die Sportstätten
- Interviewmöglichkeit
- Vorstellung Kooperation und Unterzeichnung
10:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort
Ab 08:30 Uhr,

Schulgebäude des Bundesoberstufenrealgymnasiums &
der Bundeshandelsschule für Leistungssportler St. Pölten,
Bimbo-Binder-Promenade 7,
3100 St. Pölten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright