AVISO: Kooperation zwischen Bundesheer und Verband Österreichischer Nachwuchsleistungssportmodelle

Wien (OTS) -

Am 02. Dezember unterzeichnen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Präsident des Verbandes der Österreichischen Nachwuchsleistungssportmodelle Thomas Wörz eine Kooperationsvereinbarung in St. Pölten. Im Anschluss erfolgt ein kurzer Rundgang mit Besichtigung der Sportstätten des Sportleistungszentrums, der im Seminarraum des Olympiazentrums endet.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- & Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 01. Dezember, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

09:00 Uhr Begrüßung

- Rundgang durch die Sportstätten

- Interviewmöglichkeit

- Vorstellung Kooperation und Unterzeichnung

10:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort

Ab 08:30 Uhr,

Schulgebäude des Bundesoberstufenrealgymnasiums &

der Bundeshandelsschule für Leistungssportler St. Pölten,

Bimbo-Binder-Promenade 7,

3100 St. Pölten.