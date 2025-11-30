AVISO: Gewaltschutzgipfel im Innenministerium

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 2. Dezember 2025, 10 Uhr, findet der Gewaltschutzgipfel unter dem Motto „Gemeinsam gegen Gewalt“ im Festsaal des Innenministeriums statt. Die Veranstaltung wird von Innenminister Gerhard Karner eröffnet. Anschließend folgen Statements von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Justizministerin Anna Sporrer, Sozialministerin Korinna Schumann und Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Unter anderem wird auch die Tötungs-Ursachen-Studie im Rahmen eines Fachvortrags erläutert.

Wann: 2. Dezember 2025, 10 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Danach, um circa 10:45 Uhr, besteht die Möglichkeit für kurze O-Töne mit den anwesenden Ministerinnen und Ministern (optional) im Foyer des Kabinetts in der Herrengasse.

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen im Amtsgebäude werden vor Ort Personenkontrollen durchgeführt. Bitte planen Sie Ihre Anreise dementsprechend. Es wird ersucht, einen Lichtbildausweis mitzubringen, um sich gegebenenfalls ausweisen zu können.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ms7aw8ut