REMINDER - AVISO: Gedenkveranstaltung anlässlich der Beisetzung von Opfern des Spiegelgrundes

Gedenkveranstaltung für die Opfer vom Spiegelgrund mit Vizekanzler Babler und Innenminister Karner, 1. Dezember 2025, Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS) - 

Vizekanzler Andreas Babler und Innenminister Gerhard Karner laden zur Gedenkveranstaltung anlässlich der Beisetzung von Opfern des Spiegelgrundes am 1. Dezember 2025 ein.

Wann: 1. Dezember 2025, 9:30 Uhr

Wo: Gruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof, 1110 Wien

Die Zufahrt zur Gedenkveranstaltung ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/46evnse4

