Erfolg im Kampf gegen illegale Altfahrzeugsammler

St. Pölten (OTS)

„Illegale Abstellplätze für Schrottautos sind eine massive Gefahr für Boden und Gewässer – und haben in Niederösterreich keinen Platz. Wir schauen hier ganz bewusst nicht weg, sondern halten unsere Heimat sauber“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf nach einer erfolgreichen ‚Aktion Scharf‘, bei der ein massiver Schlag gegen illegale Altfahrzeugsammler in Neunkirchen gelandet wurde.

An insgesamt fünf Einsatztagen wurde an einem Standort im Gemeindegebiet von Neunkirchen ein eklatanter Fall illegaler Sammlung und Behandlung von Altfahrzeugen verfolgt und erfolgreich beendet. Zunächst wurden 37 Altfahrzeuge, die als gefährlicher Abfall einzustufen waren, behördlich beschlagnahmt und ordnungsgemäß entsorgt. In der Folge kam die verantwortliche Person der behördlichen Aufforderung nach und organisierte den Abtransport und die Entsorgung der restlichen Fahrzeuge auf eigene Kosten. Insgesamt wurden rund 200 Altfahrzeuge, die nach fachlicher Begutachtung auf ungeeignetem Untergrund gelagert und teilweise übereinandergestapelt worden waren, von einem zum Teil erheblich ölverunreinigten Areal entfernt und einer gesicherten Entsorgung zugeführt.

Die Aktion stand unter der Leitung der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht des Amtes der NÖ Landesregierung und wurde insbesondere von der dort eingerichteten Technischen Abfallaufsicht als Soforteingriffsteam getragen. Unterstützt wurde der Einsatz von Amtssachverständigen des Landes Niederösterreich für das Kraftfahrwesen, der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen sowie der Polizeiinspektion Neunkirchen. Für den Abtransport kamen Containerfahrzeuge mit Ladekränen zum Einsatz, die ab Mittag des ersten Einsatztages bis zum Abschluss der Aktion nahezu durchgehend im Betrieb waren.

„Mit dieser koordinierten Schwerpunktaktion ist es gelungen, eine erhebliche Gefährdung für Umwelt und Nachbarschaft zu beseitigen“, unterstreicht Pernkopf. „Mein Dank gilt der Technischen Abfallaufsicht, den Sachverständigen, der Bezirkshauptmannschaft und der Polizei für den konsequenten, professionellen Einsatz vor Ort.“ Da nach Entfernung der Fahrzeuge teilweise bereits augenscheinliche Verunreinigungen des Untergrundes sichtbar wurden, wird sich an den erfolgreichen Abschluss der Entsorgungsmaßnahmen nun eine Prüfung im Hinblick auf den Gewässerschutz anschließen. Gegebenenfalls werden weitere behördliche Schritte gesetzt, um den Standort dauerhaft abzusichern.

„Wir werden auch in Zukunft derartige Schwerpunktaktionen gegen illegale Schrott-Tandler im ganzen Bundesland durchführen“, kündigt Pernkopf an. „Damit senden wir ein klares Signal: Wer unsere Umwelt mit illegalen Schrott- und Abfalllagern gefährdet, muss mit konsequenten Kontrollen, Beschlagnahmen und hohen Entsorgungskosten rechnen.“

