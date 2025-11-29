ÖAMTC: Notlandung eines Segelfliegers sorgte für Sperre der A2

Wien (OTS) -

Ein nicht alltägliches Ereignis führte Samstagnachmittag zu einer Sperre der Süd Autobahn (A2) in Kärnten: “Ich traute meinen Augen nicht, als die Meldung kurz vor 16 Uhr hereinkam. Zunächst dachte ich, dass es sich um ein Versehen handeln muss, bald war aber klar: Es war tatsächlich ein Flugzeug auf der Fahrbahn notgelandet. Allerdings keine Passagiermaschine, an die man ja zunächst denkt, sondern ein Segelflugzeug,” erzählt ÖAMTC-Verkehrsexperte Marc Römer.



Somit konnte der Verkehr zwischen Hermagor und Arnoldstein zunächst auch an dem Unglücksflieger vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr schleppte das Flugzeug ab etwa 16.20 Uhr ab, die Autos konnten im Schritttempo folgen. Die Bergungsarbeiten werden bis voraussichtlich 17.00 andauern. Im Gefolge des Flugzeugs bildete sich ein rund 3 Kilometer langer Stau.

