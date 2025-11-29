FPÖ-Antauer: „SPÖ St. Pölten mit 2. Foul in kurzer Zeit“

Sankt Pölten (OTS) -

„Das zweite Foul nach der Falschmeldung rund um meinen angeblichen Doppelbezug als Landes- und Gemeinderat. Die Nervosität der Stadler-SPÖ muss offensichtlich grenzenlos sein“, hält FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer nach dem SPÖ-Posting mit Fotos der FPÖ St. Pölten-Gemüseverteilaktion samt Arbeitsverweigerungsvorwurf kurz vor dem gemeinsamen Fairness-Gipfel fest.

Was war passiert? SPÖ-Stadler hatte im Oktober offenbar keine Lust auf Politik und die Gemeinderatssitzung abgeblasen, die Montagssitzung war somit zeitlich ausgedehnt. Um 1 Uhr früh wurde die GR-Sitzung nach 8 Stunden vorläufig beendet – Fortsetzung am Samstag. Nur die FPÖ hatte die Gemüseaktion schon vor Wochen auf Samstag 10 Uhr fixiert, merkte dies selbstverständlich an und schlug einen Termin Samstag frühmorgendlich vor. Das ignorierte die SPÖ, schickte aber sofort einen roten Stadtrat los, der die FPÖ-Verteilaktion fotografierte und prompt öffentlich anprangerte.

„Bespitzelung, Stasi-Methoden, Fake News-Verbreitung. Und die SPÖ will ernsthaft einen Fairnessgipfel der Parteien bezüglich Wahlkampfverhalten abhalten. Das ist der schwarze Humor der Roten“, schüttelt Antauer den Kopf.