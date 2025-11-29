  • 29.11.2025, 14:13:32
NEOS zeigen sich irritiert von der Forderung, die Flugabgabe zu streichen

Oberhofer: „Wenn man auf einen Schlag bis zu 180 Millionen Euro aus dem Budget streichen will, muss man auch dazusagen, wo dieses Geld sonst herkommen soll.“

Wien (OTS) - 

Während die Bundesregierung erfolgreich und in engster Abstimmung mit den Ländern das Budget vor allem ausgabenseitig und mit strukturellen Reformen saniert, fordern die Tourismuslandesräte der Bundesländer jetzt einstimmig die ersatzlose Streichung der bundesweiten Flugabgabe.

NEOS-Tourismussprecher Dominik Oberhofer: „Ich kann nachvollziehen, dass sich die Länder eine Stärkung der Regionalflughäfen wünschen – aber eine Abschaffung der Abgabe ohne Gegenfinanzierung wäre verantwortungslos. Ich bin selbst Touristiker und weiß, wie wichtig eine gute Anbindung für die Regionen ist. Aber wenn man dem Budget auf einen Schlag bis zu 180 Millionen Euro entziehen will, muss man auch dazusagen, wo dieses Geld, das dann für Investitionen fehlt, sonst herkommen soll. Eine Forderung ohne Plan ist keine Lösung. Die Bundesregierung arbeitet hart daran, Bürokratie abzubauen und wieder Spielraum für eine finanzielle Entlastung des breiten Mittelstands zu schaffen - davon haben unsere Tourismusbetriebe sehr viel mehr als von einer Streichung einer Abgabe, von der nur die Flugunternehmen profitieren würden.“

