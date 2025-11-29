Lotto: Sologewinn mit 5,7 Millionen nach Fünffachjackpot

Wien (OTS) -

Bei der Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag galt es, einen Fünffach-jackpot zu knacken. Das gelang einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin mittels Tippabgabe über die Lotterien-App. Fünf Tipps gespielt, war es der letzte Tipp, der die Millionen brachte, um genau zu sein: 5.700.898,30 Euro.

Zudem wurde wieder unter allen mitspielenden Lotto Tipps auch ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost. Die gewinnbringende Quittungsnummer dazu lautet 69477 32165, gespielt in Niederösterreich.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Freitag fünf Gewinne. Jeweils rund 28.000 Euro gehen in die Bundesländer Niederösterreich (vier Gewinne) und einmal in die Steiermark.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechsergewinn. Damit wurde die Gewinnsumme des Sechser-Ranges wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Davon profitieren 60 Gewinner in diesem Rang, sie erhalten jeweils 6.153,50.

Beim LottoPlus Sechser am Sonntag wird es um etwa 100.000 Euro gehen.

Joker

Beim Joker gab es zwei Gewinne im ersten Rang. Ein auf win2day gespielter Tipp und eine Quittung, die in Vorarlberg abgegeben wurde, hatten die richtige Jokerzahl abgedruckt und sind damit je mehr als 243.000 Euro wert.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 26. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen