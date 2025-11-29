Erlebnisse in den NÖ Kultureinrichtungen zum Einstimmen auf Weihnachten

St. Pölten (OTS) -

In der Weihnachtszeit lädt das niederösterreichische Kulturleben Familien zu besonderen Erlebnissen ein. Ob unterhaltsame Theaterstücke, kreative Workshops, liebevoll gestaltete Familienführungen oder stimmungsvolle Geschichten – die Kultureinrichtungen des Landes verkürzen die Wartezeit auf das Fest und heißen Kinder und Erwachsene in den Weihnachtsferien herzlich willkommen.

„Unsere Kultureinrichtungen sind Orte, an denen Kinder Neugier aufs Leben entwickeln und Familien miteinander staunen, lernen und Spaß haben. Gerade zu Weihnachten zeigt sich, wie lebendig und vielfältig Niederösterreichs Kulturleben ist und welch wesentlichen Grundstein wir damit für die beste Zukunft unserer Kinder legen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

In der Weihnachtswerkstatt im Arnulf Rainer Museum in Baden können jeden Samstag ab 29. November bis 20. Dezember und am Dienstag, den 23. Dezember, mit wechselndem Schwerpunkt Dekorationen, Geschenke und kleine Mitbringsel für Weihnachten gestaltet werden. Das neue Jahr eröffnet am 3. Jänner 2026 das Mal-Labor Kids, ein offenes Atelier für Kinder, wo nach Herzenslust gemalt, gekritzelt und mit Farben, Materialien und Techniken experimentiert werden kann.

Im KinderKunstLabor in St. Pölten werden zusätzlich zur aktuellen Ausstellung „Schattenfänger“ Geschichten zum Leben erweckt, mit den Vorlesestunden am 13., 20. und 21. Dezember. In künstlerischen Workshops rund um die Ausstellung kann hier an jedem Adventwochenende ein breites Spektrum an künstlerischen Verfahren ausprobiert werden.

Am 20. Dezember wird das Kinderbuchhaus in Oberndorf zum letzten Mal vor den Weihnachtsferien geöffnet. Dabei werden die Kerzen auf dem Adventkranz und die Türchen im Kalender gezählt – und die Ausstellung „1-2-3-viele – alle zählen!“ kann erkundet werden.

An der Kunstmeile Krems entstehen im weihnachtlichen Atelier der Family Factory am 13. und am 20. Dezember Musikinstrumente und klingende Weihnachtsgeschenke sowie individuelles Geschenkpapier, festliche Dekoration und kleine, persönliche Gaben. In der Kunsthalle Krems, der Landesgalerie Niederösterreich und im Karikaturmuseum Krems werden spezielle Familienführungen am 21., 27. und 28. Dezember angeboten. Ebenfalls am 27. Dezember können Kinder im interaktiven Mitmach-Theater mit der Kunstpiratin Pia durchs Weltkulturerbe Wachau reisen.

Am 7. und 21. Dezember werden im museum gugging in der offenen Kreativwerkstatt Minizine (selbstgestaltete, kleine Hefte) bzw. Weihnachtsschmuck hergestellt. Und im Museum Niederösterreich in St. Pölten können Kinder die Wartezeit auf Heiligabend mit Basteln am 24. Dezember überbücken.

Das Programm auf Niederösterreich Theater- und Kinobühnen ist ebenso abwechslungsreich: Das Europaballett St. Pölten verzaubert auch dieses Jahr mit dem traditionellen Ballettmärchen „Nussknacker“ die ganze Familie von 12. bis 23. Dezember.

Das Haus der Wildnis in Lunz am See lädt zum Weihnachtskino am 24. Dezember ein: Am Programm steht eine bunte Dokumentation über die spannenden Tänze der Paradiesvögel. Am 24. Dezember spielt das Kino im Kesselhaus drei bezaubernde Weihnachtsgeschichten: Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt, Mission Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum und Pippi geht von Bord. Weihnachtsfolge. In der Kulturszene Kottingbrunn erwartet am 21. Dezember das junge Publikum die amüsante und liebevoll erzählte (Sch-)Weihnachtsgeschichte „Odu Fröhlich“.

Im Rahmen des historischen Papiertheaters können Kinder im MÖP Mödling die Kinderoper „Zauberflöte“ von 12. bis 21. Dezember erleben. Am 24. Dezember wird das Kasperlstück „Poldi Platschfuß Pinguin“ in mehreren Vorstellungen gezeigt.

Von 27. November bis 31. Dezember bringt die Papierfabrik Varieté in Klein-Neusiedl in ihrer neunten Eigenproduktion „ausgeFLIPte Weihnachten“ eine verrückte Geschichte voller spektakulärer Showacts, mitreißender Musik, liebevoll-skurrilen Charakteren und festlicher Stimmung auf die Bühne. Die mitreißende Musicalinszenierung des teatro Mödling von 6. bis 23. Dezember erzählt von dem verbitterten Ebenezer Scrooge und weiteren bekannten Figuren des Weihnachtsklassikers.

Und beim Kultur4kids-Podcast, moderiert von Robert Steiner und Sophie Berger, können Kinder und Familien auf spielerische Weise das Kulturangebot in Niederösterreich entdecken. Die neue Staffel – und zugleich die letzte in diesem Jahr spielt in Wiener Neustadt. Alle Folgen sind auf der Website www.kultur4kids.at verfügbar, genauso wie Tipps für Ausflüge und Veranstaltungen mit der ganzen Familie in Niederösterreich.