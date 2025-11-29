Marchetti: „Stabilitätspakt wichtiger Schritt am Weg zu einem konsolidierten Budget“

Wien (OTS) -

„Der Stabilitätspakt ist ein wichtiger Schritt am Weg zu einem konsolidierten Budget. Der Aufschwung Österreichs kann nur durch die Übernahme staatspolitischer Verantwortung gelingen. Die Menschen erwarten sich zurecht, dass alle Verantwortungsträger Österreichs – im Bund, in den Ländern und in den Gemeinden – das Staatsganze vor Einzelinteressen stellen. Die Verhandlerinnen und Verhandler konnten diese Erwartung erfüllen und haben durch diesen Erfolg den Grundstein für weitere wichtige Reformen gelegt, die wir für den Aufschwung Österreichs brauchen“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, erfreut auf die Einigung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.

„Die produktive Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zeigt einmal mehr, dass für die Bundesregierung von Bundeskanzler Christian Stocker die gemeinsame Arbeit an handfesten Reformen an erster Stelle steht. Uns als Volkspartei ist es ein zentrales Anliegen, unser Land auch im Sinne der kommenden Generationen zu gestalten. Gerade darum ist es uns wichtig, durch den Stabilitätspakt und die Reformpartnerschaft ein solides Fundament für ein starkes, wettbewerbsfähiges und zukunftsfittes Österreich zu schaffen. Dieser Erfolg zeigt, dass der Weg der Mitte und des Konsenses nach wie vor das beste Mittel ist, um diese Ziele zu erreichen“, so Marchetti abschließend.