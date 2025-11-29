Who is Who der österreichischen und deutschen Film- und Fernseh-Branche bei der KURIER ROMY Gala in Kitzbühel

Kitzbühel (OTS) -

Kitzbühel statt Wien, Schloss Kaps statt Hofburg: Die KURIER ROMY schlägt in ihrem 35. Jahr ein neues, glanzvolles Kapitel auf. Zum ersten Mal ging gestern Abend der österreichische Film- und Fernsehpreis im Rahmen des Filmfestivals Kitzbühel und mit Blick auf das Tiroler Ski-Mekka über die Bühne. Rund 800 Gäste hatten sich in der KURIER ROMY Hall auf Schloss Kaps eingefunden. Seit Anfang November war sie aufgebaut worden, um den exklusiven Rahmen für eine Gala in dieser Dimension mit den größten Publikumslieblingen aus Österreich und Deutschland bilden zu können. Der ORF begleitet den Event in seinem Programm umfassend.

Über den Red Carpet gingen nahezu alle Nominierten, darunter Veronica Ferres, Peter Klien, Silvia Schneider, Brigitte Kren, Paul Pizzera und Otto Jaus, Philipp Hochmair, Thomas Stipsits, Oberst Markus Reisner, Thomas Hofer, Alexandra Maritza Wachter, Michael Ostrowski, Christoph Luser, Teresa Vogl, Enie van de Meiklokjes und Sandra Maischberger. Thomas Gottschalk, Christa Kummer, Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig kamen nach Kitzbühel, um ihre Spezial- bzw. Sonder-ROMY entgegenzunehmen. Aber auch Tobias Moretti, Hansi Hinterseer waren Gäste der Gala, ebenso wie Jakob Seeböck, Kristina Sprenger, Oliver Berben, Martina Salomon, Roland Weißmann, Christian Wehrschütz, Ferdinand Wegscheider und Paulus Bohl, der für den ORF am Red Carpet Interviews führte.

Moderiert wurde die Gala von Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl. Die beiden Publikumslieblinge, die schon mehrere Romys bei sich zu Hause stehen haben, haben durch den mehr als zweistündigen glamourösen Abend geführt. Live übertragen vom ORF, der als Hauptpartner auch die kommenden drei Jahre dabei ist.

KURIER Geschäftsführer Mag. Richard Grasl betonte: „Die ROMY gehört zur DNA des KURIER! Dass sie nach 35 Jahren in Kitzbühel stattfindet, hat einen einfachen Grund. Nach einer einjährigen (budgetbedingten) Pause waren nicht nur die Rufe nach einer Fortsetzung aus der Film- und Fernsehbranche in Österreich und Deutschland an den KURIER unüberhörbar, sondern es haben sich auch viele renommierte Veranstaltungsorte aus ganz Österreich gemeldet. Auch Kitzbühel mit Tourismuschef Christian Harisch und Michael Reisch, dem langjährigen Betreiber des Filmfestivals Kitzbühel. Dem KURIER erschien die Kombination Filmfestival und Fernsehpreis ideal, steht damit doch eine ganze Woche im Zeichen des Kino- und Fernsehfilms, gespickt mit hochkarätigen Diskussionen und Side Events. Das ist die KURIER ROMY neu ab 2025. Unser Ziel ist, dass sie der größte Film- und Fernsehpreis im deutschsprachigen Raum wird.“

KURIER Chefredakteur Martin Gebhart ergänzte bei seiner Rede: „Die ROMY-Verleihung war immer ein Höhepunkt im Kalenderjahr des KURIER und wird es auch in Zukunft sein. Diesmal in neuer Umgebung in Kitzbühel und mit neuem Elan. Die KURIER ROMY-Gala ist auch ein positives Ausrufezeichen in einer Zeit, in der die Stimmung in der Gesellschaft ohnehin nicht die beste ist.“

Neun KURIER ROMY Kategorien

Zu den bisherigen Kategorien kamen in diesem Jahr drei neue Kategorien hinzu: Der KURIER-Preis für TV-Analyse als Würdigung für Experten, die mit ihren Analysen Zuseherinnen und Zusehern dabei helfen, informiert Nachrichten zu konsumieren. Zudem die Beste TV-Doku und der KURIER-Publikumshit. Denn es gibt auch Filme, Serien, TV-Übertragungen und Shows, die als Ganzes ein derart großer Erfolg sind, dass sie einen eigenen Preis verdienen. Als KURIER Publikumshit wurde jene Fernseh- und Filmproduktion ausgezeichnet, die die Menschen besonders bewegt, erfreut, berührt hat.

Jury-Vorsitzender und KURIER Kulturressortleiter Georg Leyrer: „Wir freuen uns, dass so viele Stars und wichtige Branchengrößen mit uns die KURIER ROMY in Kitzbühel feiern. Dass die ROMY nach dreieinhalb Jahrzehnten heuer so viele Neuerungen bietet – mit der neuen Location, neuen Kategorien und neuen Preisen –, zeigt, wie wichtig es ist, dass Auszeichnungen am Puls der Zeit bleiben.“

Die Siegerinnen und Sieger in den neun KURIER ROMY Kategorien

Beliebteste Schauspielerin Film: Caroline Peters

Beliebtester Schauspieler Film: Simon Schwarz

Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming: Anke Engelke und Veronica Ferres

Beliebtester Schauspieler TV/Streaming: Thomas Stipsits

Show/Unterhaltung: „100 Jahre Radio”

TV-Journalismus: Peter Klien

KURIER-Preis für TV-Analyse: Viktoria Schnaderbeck

Beste TV-Doku: Dok1 „Marcel“ von Lisa Gadenstätter

KURIER-Publikumshit: „Jedermann“ von den Salzburger Festspielen

Diamant-ROMY für Gottschalk, Sonder-Preise für Kummer, Herbig und Raab

Einen besonderen Preis und eine damit hochverdiente Auszeichnung gibt es für Thomas Gottschalk. Die TV-Legende wurde mit der ersten Diamant-ROMY ausgezeichnet, die von Juwelier Jul. Hügler zur Verfügung gestellt wird. Nach Gottschalks Ankündigung, nach fast einem halben Jahrhundert im Showgeschäft vom Samstagabend Abschied zu nehmen, wurde er für seinen unübertroffenen Beitrag zur Samstagabendunterhaltung geehrt. Die Laudatio hielt Otto Retzer.

Christa Kummer wurde als ORF-Moderatorin der täglichen Wetterinfo zum TV-Star. Darüber hinaus ist die Geowissenschafterin Botschafterin für das Klima und rückt mit viel Dringlichkeit die Folgen des Klimawandels für Mensch und Tier, Natur und Umwelt, Leben und Wohlbefinden ins Scheinwerferlicht. Für Verdienste um das Zukunftsthema Klima wurde sie mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Michael Bully Herbig ist einer der prägendsten Köpfe des deutschsprachigen Films – als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur hat er eine unverwechselbare Handschrift entwickelt, die Humor, Herz und clevere Unterhaltung verbindet. Seine Filme begeistern seit Jahrzehnten das Publikum und zählen zu den erfolgreichsten Kinopublikumserfolgen im deutschsprachigen Raum: mit „Schuh des Manitu“, „Traumschiff Surprise“ und dem „Kanu des Manitu“ hat er mitunter die größten deutschen Kinohits dieses Jahrhunderts geschaffen. Allein das rechtfertigt einen Sonderpreis für herausragenden Kinoerfolg.

Das deutschsprachige Fernsehen wäre ohne Stefan Raab ein gänzlich anderes: Raab ist Medien-Innovator, Vollblut-Entertainer und hoch kreativer Konzept-Entwickler in Personalunion, und unermüdlich darin, beste Unterhaltung abzuliefern. Er hat die deutschsprachige Fernsehlandschaft über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt. Für diese herausragenden Leistungen und seinen unvergleichlichen Beitrag zum deutschsprachigen Fernsehen wurde ihm ein Sonderpreis für bestes TV-Entertainment verliehen.

Hier geht's zu den Bildergalerien: https://albacommunications.pixieset.com/kurierromygala/