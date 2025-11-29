Rotes Kreuz feiert 5 Jahre REDpreneur – Generalsekretär Opriesnig: „Hilfe zur Selbsthilfe ist in Zeiten knapper Mittel wichtiger denn je!“

Wien (OTS) -

Wie wird humanitäre Hilfe weniger abhängig von Geldgebern und wie können lokale Rotkreuzgesellschaften finanziell nachhaltige, regional angesiedelte Initiativen mit aufbauen? Als REDpreneur 2020 gegründet wurde, sollte es Antworten auf diese Fragen bringen. Heute ist REDpreneur eine globale Akademie, die weltweit nationale Rotkreuzgesellschaften sowie lokale zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen in der Unternehmensentwicklung stärkt. Durch Trainings, Mentoring und Vernetzung unterstützt das Programm vor allem „Social Businesses“, die soziale Herausforderungen auf finanziell nachhaltige Weise lösen.

„So stärken wir regionale wirtschaftliche und soziale Strukturen und fördern gleichzeitig Innovationen in den Kernbereichen des Roten Kreuzes. Im Libanon etwa erwirtschaftet das Rote Kreuz durch Erste-Hilfe-Kurse für Unternehmen und den Verkauf von Erste-Hilfe-Sets finanzielle Mittel, die in kostenlose Schulkurse und die Unterstützung des lokalen Rettungsdienstes fließen“, erklärt Elin Baranyai-Ulvestad, Leiterin von REDpreneur.

Mehr dazu auf der REDpreneur-Webseite oder im Jahresbericht des ÖRK

Besondere Unterstützung für Ukraine

Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, ergänzt: „Von Österreich aus haben wir mit REDpreneur bereits in 39 Ländern soziales Unternehmertum gefördert. Mit einem eigenen Team in der Ukraine unterstützen wir besonders das Ukrainische Rote Kreuz und die vom Krieg schwer getroffenen Menschen. Allein in den vergangenen zwei Jahren konnten wir 100 Start-ups von Frauen und Binnenvertriebenen fördern. In Zeiten von Sparprogrammen und knapper werdenden Mitteln in der internationalen Zusammenarbeit ist diese Hilfe zur Selbsthilfe wichtiger denn je. Unser Dank gilt NACHBAR IN NOT, der ERSTE Stiftung und Erste Social Finance Holding sowie der Austrian Development Agency, ohne deren finanzielle Unterstützung es REDpreneur nicht geben würde!“

“Im Rahmen unserer Wirtschaftspartnerschaften unterstützen wir Projekte, die unternehmerisches Potenzial mit langfristiger Wirkung verknüpfen, Jobs schaffen und nachhaltiges Wachstum fördern. Dazu gehören auch Projekte von Sozialunternehmen. Die REDpreneur-Initiative steht exemplarisch dafür, was humanitäre Hilfe und Unternehmergeist gemeinsam bewirken können – angesichts der derzeitigen globalen Herausforderungen ist dies wichtiger denn je. Wir gratulieren unserem Partner zu den bisher erreichten Erfolgen und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft“, betont Gottfried Traxler, Leiter des Referats Wirtschaft und Entwicklung bei der Austrian Development Agency (ADA).

